В Германии определили первоочередную цель на Украине

Официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт заявил, что Германия считает первоочередной целью в усилиях по урегулированию ситуации на Украине достижение немедленного перемирия, передает ТАСС.«В свете ужасных кадров, которые мы видим на протяжении последних дней и недель, наивысшим приоритетом является в настоящий момент достижение перемирия, с тем чтобы там прекратились убийства», — сказал Хебештрайт.Ранее представитель немецкого кабмина заявила, что Германия пробует сохранять все доступные контакты для поиска дипломатического решения ситуации вокруг Украины. По ее словам, цель санкционного давления Запада на РФ в том, чтобы «российское правительство изменило свои действия».Также Шольц осудил оскорбления в адрес россиян, живущих в Германии. Канцлер подчеркнул, что каждый в ФРГ может рассчитывать на защиту немецких властей.