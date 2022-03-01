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В Германии определили первоочередную цель на Украине

Sergey Сегодня, 16:3067Новости
В Германии определили первоочередную цель на Украине

Официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт заявил, что Германия считает первоочередной целью в усилиях по урегулированию ситуации на Украине достижение немедленного перемирия, передает ТАСС.
«В свете ужасных кадров, которые мы видим на протяжении последних дней и недель, наивысшим приоритетом является в настоящий момент достижение перемирия, с тем чтобы там прекратились убийства», — сказал Хебештрайт.
Ранее представитель немецкого кабмина заявила, что Германия пробует сохранять все доступные контакты для поиска дипломатического решения ситуации вокруг Украины. По ее словам, цель санкционного давления Запада на РФ в том, чтобы «российское правительство изменило свои действия».
Также Шольц осудил оскорбления в адрес россиян, живущих в Германии. Канцлер подчеркнул, что каждый в ФРГ может рассчитывать на защиту немецких властей.

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