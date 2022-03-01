Слова Зеленского о том, что он считает победой, вызвали критику со стороны украинских радикалов

Слова, высказанные главой киевского режима Владимиром Зеленским в интервью британским журналистам, вызвали вопросы на самой Украине. На фоне заявлений о том, что Украине от Западу нужны танки, бронетранспортёры и самолёты, Зеленский заявил о том, может ли Украина в складывающейся ситуации добиться победы.По словам Зеленского, здесь главный вопрос состоит в том, что каждый считает победой. По его словам, победа для Украины означает как можно меньшее число жертв.Зеленский:Наша победа в том, чтобы спасти как можно больше жизней. Если не так, то тогда вообще не будет никакого смысла. Да, наша земля – это, конечно, важно. Но в конечном итоге это просто территория. Вот из этого надо исходить.Именно это заявление и вызвало гнев со стороны украинских радикалов, которые продолжают заниматься популизмом и заявлять «о защите каждого метра украинской земли». Судя по всему, радикалам подходит тот вариант, который им навязывает Вашингтон - воевать до последнего украинца.Зеленский также заявил о том, что многое будет зависеть от того, как будет складываться ситуация в регионах присутствия России. Сама фраза о «регионах присутствия» говорит о том, что Зеленский вдруг решил использовать менее резкие термины в общении с иностранными репортёрам. По заявлению украинского президента, именно стабильность в «регионах присутствия России» будет влиять на дальнейшие действия президента России.Зеленский:"Я пока не могу ответить на вопрос о том, как в дальнейшем могут развиваться отношения между Украиной и Россией. Это большая проблема".Напомним, что ранее под контроль российских войск перешли Херсонская область Украины, большая часть Запорожской области, а также обширные территории в Черниговской, Киевской, Харьковской, Сумской областях. Более чем на 80 процентов освобождён Донбасс.источник