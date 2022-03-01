Усиление ветра прогнозируют завтра в Луганске: объявлено штормовое предупреждение



«В течение суток 29 марта в Луганске и местами по территории региона ожидается усиление юго-западного ветра 15-20 м/с», — предупреждают синоптики.



Усиление ветра до 20 м/с ожидается на территории Луганщины в течение суток 29 марта. Об этом сообщает Луганский Центр гидрометеорологии.Напомним, при порывах ветра свыше 14 м/с Центром гидрометеорологии объявляется штормовое предупреждение.Погода в Луганске - Сегодня, 18:45 25