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Усиление ветра прогнозируют завтра в Луганске: объявлено штормовое предупреждение

robot Сегодня, 19:0041Новости
Усиление ветра прогнозируют завтра в Луганске: объявлено штормовое предупреждение
Усиление ветра до 20 м/с ожидается на территории Луганщины в течение суток 29 марта. Об этом сообщает Луганский Центр гидрометеорологии.

«В течение суток 29 марта в Луганске и местами по территории региона ожидается усиление юго-западного ветра 15-20 м/с», — предупреждают синоптики.

Напомним, при порывах ветра свыше 14 м/с Центром гидрометеорологии объявляется штормовое предупреждение.
Погода в Луганске - Сегодня, 18:45 25

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