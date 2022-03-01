Вокруг Луганска пожары на территории почти 400 гектар. Сгорело оборудование мобильной связи



«С 25 по 27 марта на территории региона зафиксировано 146 возгораний на открытых территориях, выгорело 284,3 га сухотравья; 56,5 га кустарника; 47,5 га камыша; 2,1 га мусора», — говорится в сообщении.





«Во время одного из возгораний в Лутугинском районе от сухой травы пламя перекинулось на панельную стену свинокомплекса (сгорело 50 кв. м). В Свердловском районе по той же причине в одном месте были повреждены две деревянных электроопоры, в другом — металлический модуль с коммуникациями и оборудованием мобильной связи», — рассказали в МЧС.

