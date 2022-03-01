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Вокруг Луганска пожары на территории почти 400 гектар. Сгорело оборудование мобильной связи

verter Сегодня, 19:1534Новости
Вокруг Луганска пожары на территории почти 400 гектар. Сгорело оборудование мобильной связи
Пожары на открытых территориях за три дня уничтожили на Луганщине почти 400 га растительности. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

«С 25 по 27 марта на территории региона зафиксировано 146 возгораний на открытых территориях, выгорело 284,3 га сухотравья; 56,5 га кустарника; 47,5 га камыша; 2,1 га мусора», — говорится в сообщении.

За отчетный период наибольшее количество пожаров — по 19 — произошло в Лутугинском и Свердловском районах.

«Во время одного из возгораний в Лутугинском районе от сухой травы пламя перекинулось на панельную стену свинокомплекса (сгорело 50 кв. м). В Свердловском районе по той же причине в одном месте были повреждены две деревянных электроопоры, в другом — металлический модуль с коммуникациями и оборудованием мобильной связи», — рассказали в МЧС.

В Луганске было ликвидировано 16 пожаров — выгорело почти 26 га сухой травы, 200 кв. м лесополосы, 100 тонн сена, 1,5 га кустарника, 1 га камыша, 30 кв. м мусора.
Кроме того, 14 возгораний произошло в Брянке, по 13 — в Славяносербском районе и Первомайске, 11 — в Краснодонском районе, 10 — в Станично-Луганском районе, а также по 5 — в Антрацитовском, Новоайдарском и Старобельском районах.
Четыре возгорания зарегистрированы в Перевальском районе, в одном случае из-за намеренного выжигания сухой растительности агрономом сгорело четыре га стерни и травы, пять га кустарника, 25 кв. м мусора.
Также пожары на открытых территориях произошли в Стаханове, Красном Луче, Ровеньках, Кировске, Счастье, Алчевске и Марковском районе. Происшествия - Сегодня, 19:14 17

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