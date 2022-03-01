Вокруг Луганска пожары на территории почти 400 гектар. Сгорело оборудование мобильной связи
Пожары на открытых территориях за три дня уничтожили на Луганщине почти 400 га растительности. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.
«С 25 по 27 марта на территории региона зафиксировано 146 возгораний на открытых территориях, выгорело 284,3 га сухотравья; 56,5 га кустарника; 47,5 га камыша; 2,1 га мусора», — говорится в сообщении.
За отчетный период наибольшее количество пожаров — по 19 — произошло в Лутугинском и Свердловском районах.
«Во время одного из возгораний в Лутугинском районе от сухой травы пламя перекинулось на панельную стену свинокомплекса (сгорело 50 кв. м). В Свердловском районе по той же причине в одном месте были повреждены две деревянных электроопоры, в другом — металлический модуль с коммуникациями и оборудованием мобильной связи», — рассказали в МЧС.
В Луганске было ликвидировано 16 пожаров — выгорело почти 26 га сухой травы, 200 кв. м лесополосы, 100 тонн сена, 1,5 га кустарника, 1 га камыша, 30 кв. м мусора.
Кроме того, 14 возгораний произошло в Брянке, по 13 — в Славяносербском районе и Первомайске, 11 — в Краснодонском районе, 10 — в Станично-Луганском районе, а также по 5 — в Антрацитовском, Новоайдарском и Старобельском районах.
Четыре возгорания зарегистрированы в Перевальском районе, в одном случае из-за намеренного выжигания сухой растительности агрономом сгорело четыре га стерни и травы, пять га кустарника, 25 кв. м мусора.
Также пожары на открытых территориях произошли в Стаханове, Красном Луче, Ровеньках, Кировске, Счастье, Алчевске и Марковском районе. Происшествия - Сегодня, 19:14 17
«С 25 по 27 марта на территории региона зафиксировано 146 возгораний на открытых территориях, выгорело 284,3 га сухотравья; 56,5 га кустарника; 47,5 га камыша; 2,1 га мусора», — говорится в сообщении.
За отчетный период наибольшее количество пожаров — по 19 — произошло в Лутугинском и Свердловском районах.
«Во время одного из возгораний в Лутугинском районе от сухой травы пламя перекинулось на панельную стену свинокомплекса (сгорело 50 кв. м). В Свердловском районе по той же причине в одном месте были повреждены две деревянных электроопоры, в другом — металлический модуль с коммуникациями и оборудованием мобильной связи», — рассказали в МЧС.
В Луганске было ликвидировано 16 пожаров — выгорело почти 26 га сухой травы, 200 кв. м лесополосы, 100 тонн сена, 1,5 га кустарника, 1 га камыша, 30 кв. м мусора.
Кроме того, 14 возгораний произошло в Брянке, по 13 — в Славяносербском районе и Первомайске, 11 — в Краснодонском районе, 10 — в Станично-Луганском районе, а также по 5 — в Антрацитовском, Новоайдарском и Старобельском районах.
Четыре возгорания зарегистрированы в Перевальском районе, в одном случае из-за намеренного выжигания сухой растительности агрономом сгорело четыре га стерни и травы, пять га кустарника, 25 кв. м мусора.
Также пожары на открытых территориях произошли в Стаханове, Красном Луче, Ровеньках, Кировске, Счастье, Алчевске и Марковском районе. Происшествия - Сегодня, 19:14 17
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