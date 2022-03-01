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Двойня родилась в Луганске на прошлой неделе

bot Сегодня, 19:1537Новости
Двойня родилась в Луганске на прошлой неделе
Двойня родилась в Луганске на минувшей неделе. Об этом сообщил Луганский центр здоровья.

«В Луганске родилась двойня — мальчик и девочка с весом 1 кг 980 г и 1 кг 900 г», — говорится в сообщении.

Всего за неделю в Луганске на свет появились 33 ребенка — 20 мальчиков и 13 девочек.

«Максимальный вес новорожденного составил 4 кг, минимальный вес — 1 кг 900 г», — добавили в учреждении.
Красота и здоровье - Сегодня, 18:56 52

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