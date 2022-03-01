Двойня родилась в Луганске на прошлой неделе
Двойня родилась в Луганске на минувшей неделе. Об этом сообщил Луганский центр здоровья.
«В Луганске родилась двойня — мальчик и девочка с весом 1 кг 980 г и 1 кг 900 г», — говорится в сообщении.
Всего за неделю в Луганске на свет появились 33 ребенка — 20 мальчиков и 13 девочек.
«В Луганске родилась двойня — мальчик и девочка с весом 1 кг 980 г и 1 кг 900 г», — говорится в сообщении.
Всего за неделю в Луганске на свет появились 33 ребенка — 20 мальчиков и 13 девочек.
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«Максимальный вес новорожденного составил 4 кг, минимальный вес — 1 кг 900 г», — добавили в учреждении.
«Максимальный вес новорожденного составил 4 кг, минимальный вес — 1 кг 900 г», — добавили в учреждении.
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