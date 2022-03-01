Двойня родилась в Луганске на прошлой неделе



«В Луганске родилась двойня — мальчик и девочка с весом 1 кг 980 г и 1 кг 900 г», — говорится в сообщении.





«Максимальный вес новорожденного составил 4 кг, минимальный вес — 1 кг 900 г», — добавили в учреждении.

