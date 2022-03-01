Выплату повышенных пенсий начнут с июля месяца
В Луганске заявили, что к июлю наладят выплату пересчитанных пенсий на территории Луганщины.
«Уже в июле мы должны выплатить абсолютно всем жителям всех территорий пересчитанную пенсию, потому что на сегодняшний день пенсия выплачивается пока что минимальная», — сказал Пасечник.
Он напомнил о том, что выплаты социальных пособий и пенсий уже начались в Станично-Луганском районе.
Новости Региона - Сегодня, 20:00 199
«Уже в июле мы должны выплатить абсолютно всем жителям всех территорий пересчитанную пенсию, потому что на сегодняшний день пенсия выплачивается пока что минимальная», — сказал Пасечник.
Он напомнил о том, что выплаты социальных пособий и пенсий уже начались в Станично-Луганском районе.
Новости Региона - Сегодня, 20:00 199
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