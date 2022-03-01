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Выплату повышенных пенсий начнут с июля месяца

bot Вчера, 20:3063Новости
Выплату повышенных пенсий начнут с июля месяца
В Луганске заявили, что к июлю наладят выплату пересчитанных пенсий на территории Луганщины.

«Уже в июле мы должны выплатить абсолютно всем жителям всех территорий пересчитанную пенсию, потому что на сегодняшний день пенсия выплачивается пока что минимальная», — сказал Пасечник.

Он напомнил о том, что выплаты социальных пособий и пенсий уже начались в Станично-Луганском районе.
Новости Региона - Сегодня, 20:00 199

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