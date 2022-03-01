Выплату повышенных пенсий начнут с июля месяца



«Уже в июле мы должны выплатить абсолютно всем жителям всех территорий пересчитанную пенсию, потому что на сегодняшний день пенсия выплачивается пока что минимальная», — сказал Пасечник.



В Луганске заявили, что к июлю наладят выплату пересчитанных пенсий на территории Луганщины.Он напомнил о том, что выплаты социальных пособий и пенсий уже начались в Станично-Луганском районе.Новости Региона - Сегодня, 20:00 199