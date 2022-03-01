Сегодня удалось эвакуировать более 400 жителей Луганщины.



«Сегодня автобусами к железнодорожным станциям Донетчины вывезли 211 северодончан, 120 лисичан, 20 рубежан, 10 жителей Горной общины, 58 человек из Кременной и из 30 Попасной», — говорится в сообщении.



Сегодня удалось эвакуировать из зоны боев более 400 жителей Луганщины. Об этом сообщает Луганская ОГА.Также сообщается, что завезена гуманитарная помощь в населенные пункты области. Патрульная полиция и волонтеры уже развозят ее по бомбоубежищам.Новости Региона - Сегодня, 19:45 158