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Сегодня удалось эвакуировать более 400 жителей Луганщины.

robot Вчера, 20:3053Новости
Сегодня удалось эвакуировать более 400 жителей Луганщины.
Сегодня удалось эвакуировать из зоны боев более 400 жителей Луганщины. Об этом сообщает Луганская ОГА.

«Сегодня автобусами к железнодорожным станциям Донетчины вывезли 211 северодончан, 120 лисичан, 20 рубежан, 10 жителей Горной общины, 58 человек из Кременной и из 30 Попасной», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что завезена гуманитарная помощь в населенные пункты области. Патрульная полиция и волонтеры уже развозят ее по бомбоубежищам.
Новости Региона - Сегодня, 19:45 158

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