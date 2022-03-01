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Как найти эвакуированных из зоны боевых действий. Телефон для справок

robot Вчера, 20:3057Новости
Как найти эвакуированных из зоны боевых действий. Телефон для справок
Телефон для справок об эвакуированных в Луганск из зоны боевых действий начал работать на базе пункта регистрации беженцев. Об этом сообщила пресс-служба администрации Луганска.

«Администрация Луганска сообщает, что начал работу телефон для справок об эвакуированных в столицу Луганск и размещенных в городских общежитиях жителях территорий, где продолжаются боевые действия», — говорится в сообщении.

О судьбе родственников и близких, месте их нынешнего пребывания можно узнать по телефону: 63-45-11 (телефон пункта регистрации беженцев на базе средней общеобразовательной школы № 6 по адресу: квартал Молодежный, 3а).

«Администрация города Луганска обращает внимание, что обладает информацией о внутренне перемещенных лицах только в случае их обращения в центр регистрации», — подчеркнули в пресс-службе.
Новости Региона - Сегодня, 19:32 130

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