Как найти эвакуированных из зоны боевых действий. Телефон для справок



«Администрация Луганска сообщает, что начал работу телефон для справок об эвакуированных в столицу Луганск и размещенных в городских общежитиях жителях территорий, где продолжаются боевые действия», — говорится в сообщении.





«Администрация города Луганска обращает внимание, что обладает информацией о внутренне перемещенных лицах только в случае их обращения в центр регистрации», — подчеркнули в пресс-службе.

