Список супермаркетов, которые возобновляют работу в горячих точках
АТБ возобновляет работу ряда своих супермаркетов в Киеве, Харькове и других населенных пунктах, которые сегодня стали горячими точками. Пользуясь каждым днем затишья, корпорация открывает свои магазины, чтобы обеспечить доставку продуктов людям поближе к их домам.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы корпорации АТБ.
В частности, в Киеве возобновили работу 11 магазинов этой торговой сети. Таким образом, на сегодня в столице действует 45 торговых точек, принадлежащих сети АТБ. Еще 10 супермаркетов реанимировались в окрестностях столицы — в Борисполе, Яготине и Софиевской Борщаговке.
Во второй столице Украины, Харькове, количество работающих супермаркетов АТБ пополнилось 8 магазинами, возобновившими торговлю. Суммарно сейчас в городе работает 45 магазинов этой сети, как и в Киеве.
В условиях военного положения магазины сети АТБ работают в усиленном режиме, а многие из них, расположенные в непосредственной близости от мест боевых действий — еще и по гибкому графику. Компания ежечасно мониторит ситуацию во всех населенных пунктах, где есть ее магазины. Корректировать логистику, прокладывая новые маршруты доставки товаров, и маневрировать графиками работы приходится в ручном режиме. Однако специалисты корпорации справляются с этим.
Там, где становится слишком горячо, магазины временно закрывают, чтобы не подвергать лишнему риску их персонал и покупателей. Но, как только ситуация немного стабилизируется, АТБ тут же открывает свои торговые точки. Компания осознает социальную миссию, которая сейчас возложена и на АТБ, и на других ритейлеров.
Кстати, в АТБ ежедневно обновляется информация обо всех работающих магазинах в разных регионах страны. Найти ее можно по такой ссылке.
Новости Украины - Сегодня, 20:31 67
Об этом говорится в сообщении пресс-службы корпорации АТБ.
В частности, в Киеве возобновили работу 11 магазинов этой торговой сети. Таким образом, на сегодня в столице действует 45 торговых точек, принадлежащих сети АТБ. Еще 10 супермаркетов реанимировались в окрестностях столицы — в Борисполе, Яготине и Софиевской Борщаговке.
Во второй столице Украины, Харькове, количество работающих супермаркетов АТБ пополнилось 8 магазинами, возобновившими торговлю. Суммарно сейчас в городе работает 45 магазинов этой сети, как и в Киеве.
В условиях военного положения магазины сети АТБ работают в усиленном режиме, а многие из них, расположенные в непосредственной близости от мест боевых действий — еще и по гибкому графику. Компания ежечасно мониторит ситуацию во всех населенных пунктах, где есть ее магазины. Корректировать логистику, прокладывая новые маршруты доставки товаров, и маневрировать графиками работы приходится в ручном режиме. Однако специалисты корпорации справляются с этим.
Там, где становится слишком горячо, магазины временно закрывают, чтобы не подвергать лишнему риску их персонал и покупателей. Но, как только ситуация немного стабилизируется, АТБ тут же открывает свои торговые точки. Компания осознает социальную миссию, которая сейчас возложена и на АТБ, и на других ритейлеров.
Кстати, в АТБ ежедневно обновляется информация обо всех работающих магазинах в разных регионах страны. Найти ее можно по такой ссылке.
Новости Украины - Сегодня, 20:31 67
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