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Российские ВС пресекли попытку экстренной эвакуации из Мариуполя командного состава полка В«АзовВ»

Sergey Вчера, 21:1557Новости
Российские ВС пресекли попытку экстренной эвакуации из Мариуполя командного состава полка В«АзовВ»

Российские ВС пресекли попытку побега из блокированного Мариуполя командного состава националистического полка "Азов"* (экстремистская организация, запрещена в России). Об этом сообщает российское Минобороны.

По данным российских военных, сегодня, 28 марта, была предпринята попытка провести экстренную эвакуацию из Мариуполя командного состава националистов из "Азова"*, бросивших своих подчиненных в блокированном городе. Для этого в город был направлен вертолет Ми-8 ВСУ, который предпринял попытку пройти над акваторией Азовского моря в пяти км от побережья, но был обнаружен российскими средствами контроля.

Как следует из сообщения, вертолет до Мариуполя не долетел, а главные националисты из "Азова"* так и не выбрались из города. Осталось только неясно, по вертолету отработала ПВО или авиация. В Минобороны пояснений не дают.
"В районе Мариуполя, в пяти километрах от береговой черты над Азовским морем сбит украинский вертолет Ми-8, направлявшийся для экстренной эвакуации бросивших своих подчиненных командиров нацбатальона "Азов"*", - говорится в сообщении.
Кроме сбитого вертолета, ПВО и авиация за сегодняшний день приземлили еще три самолета ВВС ВСУ. Речь идет о двух Су-24, сбитых западнее населенного пункта Коростень в Житомирской области и одном Су-25 в районе Дружковки в Донецкой области. Кроме того, в районе населенного пункта Чернобаевка сбит один украинский беспилотник.

Также из акватории Черного моря был нанесен удар крылатыми ракетами "Калибр" по крупным складам боеприпасов в населенных пунктах Ушомир и Веселовка Житомирской области. Данные склады обеспечивали снабжение группировки ВСУ в пригородах Киева. Российские "Калибры" данное снабжение прервали.
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