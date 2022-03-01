Bloomberg: союзники отвернулись от Байдена после слов о Путине

Антироссийская риторика президента США Байдена во время его выступления в Варшаве 26 марта вызвала резкое недовольство ближайших партнеров страны. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на обозревателя Bloomberg Тони Чучка.По мнению журналиста, многим западным политикам не понравились недипломатичные высказывания главы Белого дома в адрес президента Российской Федерации Владимира Путина.В публикации отмечается, что союзники Штатов предостерегли Байдена от разжигания потенциально опасной конфронтации с Москвой.Например, президент Франции Эммануэль Макрон и правительство Соединенного Королевства и вовсе постарались дистанцироваться от его шокирующей речи, утверждает Чучка.26 марта Байден, выступая с речью в Варшаве, заявил, что военная операция на Украине «никогда не станет победой для России», а Путин «не может оставаться у власти». Позже в Белом доме указали, что его глава не имел в виду смену режима в РФ.Старший советник Госдепартамента по энергетической безопасности Эймос Хокстин заявил, что слова Байдена об отстранении президента России Владимира Путина от власти были сделаны им на эмоциях и не отражают политического курса Белого дома.Помимо этого, во время своего визита американский президент посетил лагерь украинских беженцев на границе Польши и Украины. В ходе своего общения с ними Байден назвал Путина «мясником».источник