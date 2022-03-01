В Москве принимают срочные меры по недопущению резкого роста цен на хлеб
Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко поручила Минпромторгу совместно с торговыми сетями проработать меры по недопущению скачкообразного роста цен на хлеб и представить предложения в правительство. Об этом сообщает ТАСС.
«В текущей ситуации важно поддержать людей и обеспечить на полках магазинов социально значимые товары с минимальной наценкой. Дополнительно для двух видов социально значимого хлеба предлагается добровольное обнуление наценки торговых сетей, а также сокращение отсрочки платежей до одного дня», — сказала Абрамченко.
По ее словам, переработчики сельхозсырья обеспечивают страну основными продовольственными товарами, предпосылок для дефицита нет. В то же время необходимо вести планомерную работу по недопущению скачкообразного роста цен на продовольствие.
Как сообщили в пресс-службе Абрамченко, вице-премьер обсудила с регионами и бизнесом ситуацию с производством хлебобулочных изделий и меры по недопущению скачкообразного повышения цен на хлеб.
Участники совещания отметили, что хлебопекарная отрасль работает стабильно во всех субъектах РФ, задержек поставок или предпосылок для снижения производства не наблюдается. Однако в последнее время отмечается рост стоимости хлебобулочных изделий в связи с повышением цен на сырье и материалы для производства готовой продукции.
«Для стабилизации цен на хлеб правительство уже выделило 2,5 млрд рублей из федерального бюджета, средства уже направлены в регионы. Это позволит запустить механизм моратория на повышение цен на хлеб. Благодаря федеральным и региональным субсидиям производители смогут зафиксировать цены на уровне начала или середины марта 2022 года и не допустить роста цен до конца года», — отметила Абрамченко.
До субъектов доведены лимиты в полном объеме, поэтому предприятия смогут получить финансирование и зафиксировать цены на хлеб уже в ближайшее время, уточняется в сообщении.
Источник: ТАСС Новости в Мире - Сегодня, 21:00 144
«В текущей ситуации важно поддержать людей и обеспечить на полках магазинов социально значимые товары с минимальной наценкой. Дополнительно для двух видов социально значимого хлеба предлагается добровольное обнуление наценки торговых сетей, а также сокращение отсрочки платежей до одного дня», — сказала Абрамченко.
По ее словам, переработчики сельхозсырья обеспечивают страну основными продовольственными товарами, предпосылок для дефицита нет. В то же время необходимо вести планомерную работу по недопущению скачкообразного роста цен на продовольствие.
Как сообщили в пресс-службе Абрамченко, вице-премьер обсудила с регионами и бизнесом ситуацию с производством хлебобулочных изделий и меры по недопущению скачкообразного повышения цен на хлеб.
Участники совещания отметили, что хлебопекарная отрасль работает стабильно во всех субъектах РФ, задержек поставок или предпосылок для снижения производства не наблюдается. Однако в последнее время отмечается рост стоимости хлебобулочных изделий в связи с повышением цен на сырье и материалы для производства готовой продукции.
«Для стабилизации цен на хлеб правительство уже выделило 2,5 млрд рублей из федерального бюджета, средства уже направлены в регионы. Это позволит запустить механизм моратория на повышение цен на хлеб. Благодаря федеральным и региональным субсидиям производители смогут зафиксировать цены на уровне начала или середины марта 2022 года и не допустить роста цен до конца года», — отметила Абрамченко.
До субъектов доведены лимиты в полном объеме, поэтому предприятия смогут получить финансирование и зафиксировать цены на хлеб уже в ближайшее время, уточняется в сообщении.
Источник: ТАСС Новости в Мире - Сегодня, 21:00 144
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