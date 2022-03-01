В Луганске потеплеет. Завтра днем уже + 15 градусов



«С 21:00 28 марта до 21:00 29 марта на территории Луганщины ожидается переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный 9-14 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 0-5 градусов мороза, днем 10-15 градусов тепла», — прогнозируют синоптики.



Температура воздуха на Луганщине 29 марта будет колебаться от 5 градусов мороза ночью до 15 градусов тепла днем. Об этом сообщает Луганский Центр гидрометеорологии (ЦГМ).В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит минус 2-4 градуса, днем — 12-14 градусов тепла.В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается 3-5 градусов мороза ночью и от 11 до 13 градусов тепла днем.Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от 3 до 5 градусов мороза ночью и от 12 до 14 градусов тепла днем.По предварительному прогнозу, в ближайшие дни сохранится ветреная погода, без существенных осадков, температура воздуха днем постепенно повысится на 3-5 градусов.Погода в Луганске - Сегодня, 22:00 94