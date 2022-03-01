Замороженная гривна, падающий доллар, рубль дорогой. Что происходит с валютой в Луганске



1 доллар США

93,7125 рубля

1 ЕВРО

102,6714 рубля

10 украинских гривен

25,0000 рубля

Перед выходными курс основных валют в Луганске был таким:

1 доллар США

95,6618 рубля

1 ЕВРО

105,2662 рубля

10 украинских гривен

25,0000 рубля

Экономика - Сегодня, 04:30 60 В Луганске с 29 марта 2022 года действуют следующие официальные курсы доллара США, евро и украинской гривны к рублю РФ:1 доллар США93,7125 рубля1 ЕВРО102,6714 рубля10 украинских гривен25,0000 рубляПеред выходными курс основных валют в Луганске был таким:1 доллар США95,6618 рубля1 ЕВРО105,2662 рубля10 украинских гривен25,0000 рубляЭкономика - Сегодня, 04:30 60

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