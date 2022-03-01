Замороженная гривна, падающий доллар, рубль дорогой. Что происходит с валютой в Луганске
В Луганске с 29 марта 2022 года действуют следующие официальные курсы доллара США, евро и украинской гривны к рублю РФ:
1 доллар США
93,7125 рубля
1 ЕВРО
102,6714 рубля
10 украинских гривен
25,0000 рубля
Перед выходными курс основных валют в Луганске был таким:
1 доллар США
95,6618 рубля
1 ЕВРО
105,2662 рубля
10 украинских гривен
25,0000 рубля
Экономика - Сегодня, 04:30 60
1 доллар США
93,7125 рубля
1 ЕВРО
102,6714 рубля
10 украинских гривен
25,0000 рубля
Перед выходными курс основных валют в Луганске был таким:
1 доллар США
95,6618 рубля
1 ЕВРО
105,2662 рубля
10 украинских гривен
25,0000 рубля
Экономика - Сегодня, 04:30 60
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