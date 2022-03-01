Введены новые цены на топливо: на сколько подорожает бензин и дизель



«Опираясь на результаты расчетов компании «Нафтогаз», была определена средняя цена 1 литра автобензинов Gasoline 10 ppm на уровне 28,98 грн за литр, а также дизтоплива ULSD 10 ppm — 32,43 грн за литр», — отметили в Министерстве экономики.



Министерство экономики Украины на днях обновило показатели средней стоимости топлива. Теперь цена бензина составляет 28,98 грн, а дизеля — 32,43 грн за литр. По сравнению с прошлой неделей горючее подорожало менее чем на 1%.Стоимость бензина и дизтоплива с даты последнего официального обновления цен 18 марта выросла на 11 коп. и 38 коп. соответственно. Неделю назад за самые популярные виды горючего просили в среднем 28,87 грн/л и 32,05 грн/л.При этом максимальная цена топлива на автозаправочных станциях не выросла. Дело в том, что Кабинет министров Украины недавно снизил предельную наценку на бензины с 5 грн до 4,55 грн за литр, и на ДТ — с 7 грн до 5 грн за литр. Поэтому на заправках за бензин сейчас могут просить максимум 33,53 грн/л, а за дизель — не более 37,43 грн/л.Отметим, что еще совсем недавно услуги АЗС в Украине стоили гораздо дороже. По состоянию на 14 марта, официальная средняя стоимость бензина была 38,97 грн/л, а дизтоплива 39,90 грн/л. Максимальная же цена составляла 43,97 грн/л для бензина и 46 грн/л для дизеля.Новости Украины - Сегодня, 07:00 132