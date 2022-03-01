Вучич жестко прошелся по западной В«отменеВ» России

Сербский президент Александр Вучич подверг критики действия Запада в отношении российской культуры. Напомним, ряд стран не только устраивают гонения на граждан России, но и исключает из жизни все русское. Сюда относятся и выступления российских артистов, и русские писатели, и даже названия русских блюд.

Вучич отметил, что его попросту шокировало подобное отношение.

«Знаете, когда вы отменяете оперу Чайковского в Загребе, это позор. Вам должно быть стыдно. А Достоевский!

Я прочитал всего Достоевского, не так много людей в Сербии сделали это. „Братья Карамазовы“… Не существует ничего важнее этого произведения, и если вы выбрасываете его из учебников, то что тогда остаётся?» — заявил политик.

Кроме того, Александр Вучич отметил, что надеется на мирное урегулирование украинского кризиса. А, заодно, предложил Белград как площадку для российско-украинских переговоров, сообщает РЕН ТВ.