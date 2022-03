Сколько у России осталось высокоточных ракет?

В сомнениях американцев в том, что наши запасы высокоточного оружия явно не беспредельны, резоны определенно есть. Причины?Во-первых, массовое производство наиболее продвинутых типов таких боеприпасов комплексов «Калибр» и «Искандер» налажено сравнительно недавно. Лет 10−12 назад. Поэтому мы просто не были в состоянии накопить их том количестве, которого, возможно, потребует спецоперация на Украине. Особенно если учесть, что немалая часть этих ракет уже израсходована в Сирии и на регулярных учениях на мирных полигонах.Во-вторых, Москва явно не рискнет до донышка исчерпать свои запасы. Хотя бы потому, что никто сегодня не уверен, что впереди нас не ждет вооруженный конфликт еще и с НАТО. Или хотя бы с одним из наиболее оголтелых его членов вроде Польши. Поэтому явно приходится приберегать «Калибры» и «Искандеры» и для них.В-третьих, косвенным свидетельством, что такая экономия у России точно наличествует, стало очевидно «непрофильное» применение по объектам на территории Украины противокорабельных береговых ракетных комплексов «Бастион-П».Десять дней назад с помощью выпущенных «Бастионами» сверхзвуковых ракет П-800 «Оникс», разработанных, прежде всего, для поражения крейсеров и авианосцев, были уничтожены центры радио- и радиотехнической разведки украинской армии в населенных пунктах Великий Дальник и Великодолинское Одесской области.При этом можно не сомневаться, что стрельба велась с территории Крыма расчетами 15-й отдельной береговой ракетной бригады, дислоцированной в Севастополе. Только ее «Бастионы» способны добивать до окрестностей Одессы.Однако почему именно эта стрельба выглядела достаточно экзотично? Потому что до сих пор «Ониксы» применялись по береговым целям всего единожды — в 2016 году в Сирии. Там был достигнут хороший результат. Но все же в первую очередь это противокорабельные ракеты. И если уж часть из них все же решили израсходовать по Украине, то наверняка по двум причинам.Первая: на сегодня в Черном море морских целей для такого оружия нет. И не предвидится. Вторая: да, такая стрельба с побережья точно позволила нам сэкономить пару-тройку куда более дефицитных в разворачивающейся спецоперации «Калибров».Но как быстро преодолеть этот дефицит в случае, если боевые действия на Украине затянутся или примут еще более ожесточенный характер? Любопытную догадку на сей счет высказали в США. Сразу три весьма авторитетные газеты — The New York Times, Finanсial Times и The Washington Post — 13 марта 2022 года со ссылкой на официальных лиц США сообщили, что Москва вступила в тайные переговоры с Пекином о срочной поставке ей некоторых видов военной техники.О чем конкретно идет речь — непонятно. Но, например, The New York Times отмечает, что Китай располагает новейшими высокоточными ракетами и дронами, которые Россия могла бы использовать в военной кампании на Украине.Речь может идти, скажем, о тактической управляемой ракете класса «воздух — земля» средней дальности Х-31, которая устанавливается на истребители МиГ-29 и Су-27. Лицензию на ее производство китайцы в свое время купили именно у нас.Или о хотя бы части управляемых авиабомб и ракет, которые наша страна точно поставила Китаю вместе с 24 истребителями Су-35 по контракту, заключенному в 2015 году и завершенному в 2018-м. Теперь такие боеприпасы наверняка стали бы для нас очень дорогим подарком.Правда и Москва, и Пекин с порога отвергли сам факт проведения таких переговоров. Но торговля оружием вообще дело, мягко говоря, непубличное. О сделках обычно объявляют лишь после того, как под ними уже ставятся подписи.А Украина тем временем пугает громадян страшилками.«Идёт серия ракетных ударов по многим городам Украины. Сообщают про Киев, Харьков, Житомир, Умань, Луцк. Россияне усиленно бьют по нашим тылам». Эти новости вовсю постят в последнее время жовто-блакитные соцсети, невзирая на запрет ВСУ.В частности, глава Волынской областной государственной администрации заявил, что крылатая ракета была применена по нефтебазе в Луцке. По его словам, «летела на низкой высоте, потому радарам не удалось её зафиксировать. Сейчас на месте удара работают спасатели. По предварительным данным, информации о жертвах нет».Бригадный генерал Александр Грузевич, замначальника штаба Командования Сухопутных войск ВСУ, оценил ситуацию по прилетам в тылы со своей колокольни: «Есть ли у противника силы? Конечно, есть. Все эти громкие заявления о том, что у них заканчиваются ракеты — по интенсивности обстрелов мы наблюдаем, что все не так. Противник активно ведет огонь, особенно по военной инфраструктуре, по нашим военным объектам,… силы у него еще есть, поверьте мне. И в ближайшее время он будет пытаться вводить их в действие».Впрочем, чего уж мелочиться. Советник главы украинского офиса президента Михаил Подоляк поднял планку высокоточных прилетов по базам ВСУ до уровня тотального ракетного удара. Дескать, русские уничтожают все, что шевелится. Об этом он пожаловался через свой Твиттер: «Каждый день все больше ракет… Европе это точно нравится?».Интересно, а Европе понравится, как нацики из «це Європа» зверски пытали и расстреляли русских пленных, о чем сообщило немецкое издание Bild. Кстати, в экспертном сообществе «незалежной» кое-кто из «говорящих голов» расценивает наши ракетные удары, как ответку за пытки российских военнопленных. Типа, просил же Алексей Арестович, медийная фигура нациков, не засвечиваться с издевательствами над «ворогами незалежності», но дурни на YouTube выкладывают свои «подвиги». А потом еще удивлялись, что во Львов прилетело.Но такие правдорубы на Украине сегодня в меньшинстве. Большинство жовто-блакитных диванных бойцов видят в российских ракетных ударах желание Москвы усилить свои позиции на вялотекущих переговорах, которые в очном формате должны пройти в Стамбуле. И напротив, если число «Калибров», поражающих военные объекты ВСУ, будет уменьшаться, значит, силы ВС РФ потихоньку иссякают.Для «Зе» и Ко речь идет об очень важном сигнале. Даже наемники после ракетного удара по центру в Яворове боятся ехать на Украину. Кроме того, некоторые натовские страны оправдывают свою слабую военную помощь страхом перед «Калибрами» или «Искандерами». Мол, зачем рисковать танками и истребителями, если русские их могут накрыть еще по пути к частям ВСУ.По данным Министерства обороны США, у России по состоянию на 26 марта осталось примерно 50% запасов крылатых ракет. Однако заводы нашего ВПК работают на всю катушку, пополняя ежедневно арсеналы высокоточного оружия.Текущая оценка Пентагона, тем не менее, кажется на удивление намного лучшей, чем ожидали в США в самом начале спецоперации. В этой связи заокеанские специалисты напоминают, что американцы, вторгнувшись в Ирак в 2003 году, расстреляли за месяц большую часть своих запасов «Томагавков».В целом, по первым прикидкам звездно-полосатой разведки, считалось, что к 20 марту у МО РФ должны были закончиться все ракеты. Как отметил 24 марта Forbes со ссылкой на американских военных, этого не случилось.Понятно, что высокоточные боеприпасы стоят очень дорого, поскольку для их производства нужны передовые системы навигации и целенаведения. По мнению Синтия Кука, директора Группы оборонно-промышленных инициатив Центра стратегических и международных исследований (CSIS), у наших оборонщиков, безусловно, есть свои ноу-хау, но высококачественные полупроводники и печатные платы российские заводы якобы покупают на Западе. То, что в РФ запрещено в оборонке применять критические иностранные компоненты, Кука даже не интересует.Понятно, что информационную баталию никто не отменял, но даже в заокеанской политической профессуре есть мнение, что русские крылатые ракеты не «испорчены» избыточной электроникой. В большинстве случаев можно обойтись и более простыми решениями, было бы господство в воздухе.Так, атака по системам залпового огня и местам хранения боеприпасов, спрятанных в торговом центре Retroville в Киеве, а также удары по крупному подземному складу в Делятине (Ивано-Франковской области), корректировались с помощью БПЛА. Значит, скорее всего, вместо дорогущей супер-пупер вычислительной машины использовались микросхемы попроще.Другими словами, с технической точки зрения ракетные удары по объектам ВСУ могут сильно отличаться от поражения, скажем, боевиков в Сирии, хотя и у черта на куличках почти всегда за точностью попадания следили наши дроны.Отметим, что количество высокоточных боеприпасов большой дальности в каждой стране является военной тайной, спрятанной за семью замками. Даже если об арсеналах сообщают официальные лица, лучше в озвученные цифры не верить. Можно точно сказать, что на Западе и в Киеве не знают ответа на вопрос, сколько у нас осталось «Калибров», «Искандеров», «Кинжалов» и т. д.На сей счет в Сети гуляет цитата Сидхарта Каушала, научного сотрудника по противоракетной обороне Royal United Services Institute, британского мозгового центра по оборонным вопросам. Он прямо сказал, что никто не имеет данных о количестве крылатых ракет у России, хотя и ссылается на некий секретный отчет, в котором сказано, что в 2018 году в РФ было произведено около 120 «Калибров». «Я ожидаю, что арсенал (российских) крылатых ракет будет большим, но не безграничным, — сказал он. - Они должны быть осторожны с выборами цели».Более того, по признанию заокеанского экспертного сообщества, тамошние аналитики не имеют данных даже о финансировании основных российских производителей высокоточного арсенала.Впрочем, эксперт из Forbes Эрик Теглер напоминает своим читателям: «Даже Запад сталкивается с проблемами по запасам управляемых зенитных ракет Stinger и противотанковых ракет Javelin, которые отправляются на Украину, поскольку спрос опережает производство в США. Если уж Америка и Европа испытывают проблемы с выпуском высокоточных боеприпасов, то что тогда ждать России?»Такая позиция была, кстати, и в годы Великой Отечественной. Командование Третьего рейха тоже не верило в нашу оборонку. Типа, если уж «Великая Германия» производила (в период Сталинградской битвы) 500 танков в месяц, то Россия (тогда СССР), по мнению «просвещенных» фашистов, должна была выпускать, как минимум, не больше. Однако в первом полугодии 1942 года советские танковые заводы произвели 11 тысяч машин, а во втором — уже 13 с половиной тысяч, то есть около 2 200 танков ежемесячно.Сергей Ищенко, Александр Ситнико