Генштаб ВСУ в сводке заявил, что украинские войска делают всё, чтобы не допустить обхода основных сил на Донбассе

Город Изюм исчез из сводок генерального штаба ВСУ, хотя ещё несколько дней назад украинское командование утверждало, будто бы армия Украины «продолжает контролировать город». Теперь в ГШ ВСУ признали не только потерю Изюма, но и отступление войск более чем на 20 км в сторону Славянска.Из сводки на вечер 28 марта:"Украинские военные сосредоточили усилия на том, чтобы не дать врагу продвинуться в направлениях населенных пунктов Славянск и Барвенково, пытаются отбить Каменку и Топольское".Однако ситуация для ВСУ такова, что никаких попыток что-либо отбить на этом направлении уже нет. Они отступили к предместьям Славянска, потеряв сразу несколько позиций, в том числе в районе Долины и Краснополья.Генеральный штаб украинской армии прекрасно понимает, что с каждым днём растёт вероятность того, что ВСУ и нацбаты на Донбассе могут быть полностью окружены, в том числе с помощью подходящих к Славянску подразделений Вооружённых сил России. В этой связи указывается следующее:"Наши войска делают всё, чтобы не допустить обхода основных сил (на Донбассе)".Далее следуют традиционные вбросы о якобы «дезориентированности и ослаблении противника». На фоне только что высказанных самим командованием ВСУ слов о мерах ВС РФ по обходу основных сил в северной части Донбасса с целью их окружения заявления о «дезориентированности и ослаблении» звучат как минимум странно.Не менее странно звучит заявление ГШ ВСУ, сделанное традиционно через соцсети, о том, что «украинские войска держат круговую оборону в Мариуполе». На самом деле, украинские войска вместе с нацбатами в этом крупном городе, разделены российской армией и подразделениями НМ ДНР на отдельные сектора с единственной возможностью отступления – в сторону «Азовстали». Напомним, что для «держащих круговую оборону в Мариуполе» накануне туда был направлен вертолёт – для эвакуации главарей экстремистского «Азова» (*запрещен в России). Однако российскими войсками украинский вертолёт был сбит, а потому главари упомянутого соединения ждут своей участи в Мариуполе.источник