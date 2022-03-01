В«Мы такие наглые лжецыВ»: рядовые немцы пришли в ярость от решения министра Хабека

«Правительство уже готово, однако, к сожалению, граждане — нет. Надвигается безработица, закрытие предприятий, а пенсионеры Германии окажутся в порочному кругу бедности. Не самая лучшая перспектива (если только вы не министр)», — утверждает один из читателей издания Die Welt.

«А санкции не являются нарушением контракта? Извините, но мы такие наглые лжецы», — задается вопросом читатель Dirk S.

«Мы всегда обвиняем Россию. Если РФ сейчас прекратит поставки газа, Москву снова представят в образе нарушителя», — продолжает на этом фоне читатель.

«На данный момент (президенту РФ Владимиру) Путину не нужно ничего делать, чтобы пошатнуть сообщество западных государств. Украинский (президент Владимир) Зеленский именно этим и занимается при помощи своих односторонних словесных нападок на Германию. Не очень разумно», — заявляет читатель Ronald S.

«Сперва вводят санкции, предполагающие отключение (России) от (международной системы передачи финансовых сообщений) SWIFT. А потом удивляются, почему (в России) не хотят/не могут принимать доллары. Можно ли это вообще считать нарушением контракта?», — задает вопрос читатель Michael F.

«В данном случае они громко кричат: это нарушение договора! Сколько действующих, текущих контрактов с Россией было нарушено из-за санкций против России? А как насчет нарушения контракта в отношении газопровода „Северный поток — 2“?».

«Наша целиком и полностью ориентированная на Америку политика после распада (Организации) Варшавского договора загнала нас в этот тупик. Когда же европейцы наконец поймут, что для США Европа всегда была лишь авианосцем у границ России?», — выражает недовольство читатель Brigitte D.

«Я очень рад за G7. Однако я отнюдь не счастлив. Германия станет главной жертвой прекращения поставок газа. И я искренне не хочу, чтобы страна погрузилась в глубокую рецессию после неразберихи, связанной (с преодолением последствий) пандемии. Я полагаю, что далеко не все в полной мере осознают, что это значит. Массовая безработица и отсутствие каких-либо поводов для улыбки. Украина как страна, к сожалению, не так важна для меня. Это не моя проблема. И если честно, я не хочу, чтобы наши политики, в отличие от лидеров других стран мира, позволили этому конфликту стать нашей главной проблемой», — высказывает свое мнение читатель Martin M.

Страны «Большой семерки» не будут платить за российские энергоресурсы рублями и готовы к любым сценариям, в том числе к варианту, при котором Москва остановит поставки в одностороннем порядке. С таким заявлением выступил в понедельник, 28 марта, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек, чем привел в замешательство рядовых граждан собственной страны.Напомним, что в ходе выступления Хабек назвал требование оплаты поставок газа из РФ в рублях «односторонним и явным нарушением действующих контрактов». Контракты остаются в силе, компании должны продолжать соблюдать их положения, а проведение платежей в рублях недопустимо, подчеркнул министр.Схожей точки зрения придерживается другой рядовой гражданин Германии:Как ранее сообщалось, президент России Владимир Путин ранее поручил перевести расчеты за поставки газа в недружественные страны на рубли. Он заявил, что Россия откажется принимать оплату по контрактам в скомпрометировавших себя валютах, в том числе долларах и евро. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам в понедельник, 28 марта, что Москва работает над деталями поставок газа в недружественные страны за рубли, но в случае отказа Европы от оплаты в российской валюте Москва не станет заниматься благотворительностью и бесплатно поставлять в Европу газ.Даниил Виноградо