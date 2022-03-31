В Германии заявили, что Россия может получить рекордные доходы от экспорта газа

Россия может получить рекордные доходы от продажи газа в силу существенного увеличения цен на спотовых рынках. Об этом в беседе с порталом ntv.de заявил немецкий эксперт Янис Клюге, сообщает РИА «Новости».По его мнению, полученные с продажи энергоресурсов финансовые средства сумеют покрыть рост инфляции, снижение сборов налога на прибыль и НДС.«Цена на газ на спотовых рынках за последний год выросла в пять раз. До сих пор газ не играл такой большой роли в бюджете, имея соотношение примерно один к четырем по сравнению с нефтью. Однако в этом году газ может дать аналогичный заработок, поскольку многие контракты приводят в соответствие со спотовой ценой. Это означает, что «Газпром» получит рекордные доходы», — сказал Клюге.31 марта стало известно, что президент России Владимир Путин подписал указ о торговле газом с недружественными странами (в этот список входят все страны ЕС), который обязывает такие государства платить за энергоресурсы в рублях.При этом страны Большой семерки (G7) приняли решение призвать местные компании не принимать счета в рублях за поставки газа РФ. Соответствующее соглашение было достигнуто на чрезвычайном совещании министров энергетики США, Великобритании, Канады, Франции, Германии, Италии и Японии. Позднее к этому решению присоединился и Евросоюз.Ранее эксперт по геополитическим вопросам Пьер-Эммануэль Томанн заявил, что отказ от соблюдения нового порядка расчетов за российский газ может привести к тому, что в Европе начнутся внутренние проблемы.источник