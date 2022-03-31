Пожар на нефтебазе в Белгороде охватил резервуары с топливом

«В 05.51 мск поступила информация о пожаре по адресу. Белгород, улица Константина Заслонова, 90, АО «Белгороднефтепродукт». По прибытии к месту вызова было обнаружено, что горят резервуары с топливом», – приводит слова представителя МЧС ТАСС.Пожару присвоен повышенный ранг сложности. В ведомстве также подтвердили, что пострадали два работника предприятия.В свою очередь губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что при пожаре на нефтебазе в Белгороде пострадали два человека. «Есть пострадавшие. Два человека. Это работники нефтебазы. Им оказана первая помощь, их жизни ничего не угрожает. Начинаем расселять жителей улиц Почтовая, Макаренко и Константина Заслонова в более безопасное место», – сообщил Гладков. Рядом с пересечением данных улиц располагается множество жилых домов, социальных объектов, в частности детские сады, ряд складов.Ранее Гладков сообщил, что на нефтебазе в Белгороде произошел пожар.