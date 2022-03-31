Как беречь свое здоровье во время постоянного стресса от войны



Из-за войны мы все находимся в состоянии постоянного стресса. Регулярная напряженность нервной системы может провоцировать обострение хронических сердечно-сосудистых заболеваний. Как позаботиться о себе и своем сердце в условиях войны, рассказали в Минздраве.

Будьте на связи с лечащим врачом

Если вы переезжаете в другое место, постарайтесь заранее узнать контакты медицинских учреждений, где вы в случае надобности можете получить помощь специалиста. Вы можете обратиться в любую амбулаторию — подписывать заново декларацию не нужно.

Контролируйте давление и общее состояние организма

Возьмите с собой тонометр и ежедневно измеряйте кровяное давление, если у вас диабет, контролируйте уровень сахара в крови. Позаботьтесь о том, чтобы у вас с собой всегда было все необходимое для контроля своего состояния, особенно, если планируете покинуть постоянное место жительства.



Продолжайте принимать все лекарства, которые назначил врач

Не прекращайте на постоянной основе принимать препараты, назначенные вашим врачом. Чтобы не забыть о лекарствах из-за стресса, заведите себе будильник и делайте записи, когда и что вы принимали.

Следите за запасами препаратов и сроком годности рецептов

Новый рецепт можно получить не ранее чем через семь дней (если продолжительность курса лечения в предыдущем рецепте составляла 21 день и более). Если срок лечения меньше 21 дня, то рецепт можно получить за три дня.

Если у вашего семейного врача есть возможность выписывать электронные рецепты, обратитесь к нему дистанционно. Врач создаст электронный рецепт, его номер и код подтверждения поступит вам на телефон.

Во время военного положения препараты по программе «Доступные лекарства» можно получить и по бумажному рецепту. Его может выписать любой врач без заключения декларации. Узнать, где можно купить препараты по программе «Доступные лекарств», можно на сайте НСЗУ или в контакт-центре по номеру 16-77. Прежде чем идти в аптеку, позвоните и узнайте, есть ли нужный вам препарат. Если да — попросите зарезервировать его для вас.

Соблюдайте здоровый образ жизни

Не злоупотребляйте кофе и чаем. Откажитесь от энергетических напитков и алкоголя, вредных привычек. По возможности старайтесь сбалансированно питаться, избегайте продуктов с высоким содержанием соли, сахара и жиров. Планируйте режим дня и соблюдайте его.

Дозируйте чтение новостей

Откажитесь от всех источников, которые публикуют непроверенную информацию. Выбирайте официальные источники центральных органов власти и населенного пункта, где вы находитесь. Уделяйте чтению новостей не весь день, выделите для этого час в день, чтобы владеть общей информацией и в то же время не получать новый стресс. Если ваше самочувствие стало хуже, немедленно связывайтесь с врачом Красота и здоровье - Сегодня, 10:27 21 На фоне острого стресса у людей могут обостряться проблемы с сердцем.Из-за войны мы все находимся в состоянии постоянного стресса. Регулярная напряженность нервной системы может провоцировать обострение хронических сердечно-сосудистых заболеваний. Как позаботиться о себе и своем сердце в условиях войны, рассказали в Минздраве.Если вы переезжаете в другое место, постарайтесь заранее узнать контакты медицинских учреждений, где вы в случае надобности можете получить помощь специалиста. Вы можете обратиться в любую амбулаторию — подписывать заново декларацию не нужно.Возьмите с собой тонометр и ежедневно измеряйте кровяное давление, если у вас диабет, контролируйте уровень сахара в крови. Позаботьтесь о том, чтобы у вас с собой всегда было все необходимое для контроля своего состояния, особенно, если планируете покинуть постоянное место жительства.Не прекращайте на постоянной основе принимать препараты, назначенные вашим врачом. Чтобы не забыть о лекарствах из-за стресса, заведите себе будильник и делайте записи, когда и что вы принимали.Новый рецепт можно получить не ранее чем через семь дней (если продолжительность курса лечения в предыдущем рецепте составляла 21 день и более). Если срок лечения меньше 21 дня, то рецепт можно получить за три дня.Если у вашего семейного врача есть возможность выписывать электронные рецепты, обратитесь к нему дистанционно. Врач создаст электронный рецепт, его номер и код подтверждения поступит вам на телефон.Во время военного положения препараты по программе «Доступные лекарства» можно получить и по бумажному рецепту. Его может выписать любой врач без заключения декларации. Узнать, где можно купить препараты по программе «Доступные лекарств», можно на сайте НСЗУ или в контакт-центре по номеру 16-77. Прежде чем идти в аптеку, позвоните и узнайте, есть ли нужный вам препарат. Если да — попросите зарезервировать его для вас.Не злоупотребляйте кофе и чаем. Откажитесь от энергетических напитков и алкоголя, вредных привычек. По возможности старайтесь сбалансированно питаться, избегайте продуктов с высоким содержанием соли, сахара и жиров. Планируйте режим дня и соблюдайте его.Откажитесь от всех источников, которые публикуют непроверенную информацию. Выбирайте официальные источники центральных органов власти и населенного пункта, где вы находитесь. Уделяйте чтению новостей не весь день, выделите для этого час в день, чтобы владеть общей информацией и в то же время не получать новый стресс.Красота и здоровье - Сегодня, 10:27 21

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