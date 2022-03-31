Прилепин прокомментировал отвод российских войск из-под Киева

Писатель Захар Прилепин в соцсетях прокомментировал информацию об уходе российских войск из ряда населённых пунктов под Киевом.Он отметил, что в скором времени мы будем наблюдать ликующие видео захода в эти населённые пункты украинских войск, которые, как и в 2014 году, могут «брать» только оставленные города. При этом Прилепин усомнился, что такой отвод войск имело смысл делать, поскольку, куда бы их ни направили, часть киевской группировки ВСУ освободится и отправится на восток деблокировать донбасский котёл.«Но мы искренне верим, что наши генералы четко знают, что делают, и зачем дарят эти пиар-перемоги нашему несчастному противнику. Судить будем по результату. Даже краешка стратегического плана нам не покажут сейчас», — написал он.Ранее военный эксперт Игорь Коротченко заявил, что в нынешних условиях заключение мирного соглашения с Украиной станет предательством.источник