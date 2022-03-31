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Прилепин прокомментировал отвод российских войск из-под Киева

root Сегодня, 11:0042Новости
Прилепин прокомментировал отвод российских войск из-под Киева

Писатель Захар Прилепин в соцсетях прокомментировал информацию об уходе российских войск из ряда населённых пунктов под Киевом.
Он отметил, что в скором времени мы будем наблюдать ликующие видео захода в эти населённые пункты украинских войск, которые, как и в 2014 году, могут «брать» только оставленные города. При этом Прилепин усомнился, что такой отвод войск имело смысл делать, поскольку, куда бы их ни направили, часть киевской группировки ВСУ освободится и отправится на восток деблокировать донбасский котёл.
«Но мы искренне верим, что наши генералы четко знают, что делают, и зачем дарят эти пиар-перемоги нашему несчастному противнику. Судить будем по результату. Даже краешка стратегического плана нам не покажут сейчас», — написал он.
Ранее военный эксперт Игорь Коротченко заявил, что в нынешних условиях заключение мирного соглашения с Украиной станет предательством.
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