Донбасс. Украина. Z. Оперативная лента военных событий 01.04.2022
Война на Украине. Оперативная информация с фронтов ДНР и ЛНР, военные сводки от Вооруженных сил Новороссии, новости АТО, фото- и видеоматериалы военных журналистов из горячих точек Донбасса, актуальные интервью с лидерами Новороссии.
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Заглавный пост о военно-гуманитарной работе https://centercigr.livejournal.com/153337.html
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- Лента военных событий в Новороссии за 31.03.2022
09:55 Украинские боевики обстреляли из "Градов" Кировский район Донецка
Об этом сообщило представительство ДНР в СЦКК.
Уточняется, что войска Киева в 9:35 со стороны населенного пункта Красногоровка выпустили десять ракет из БМ-21 "Град".
09:25 ВСУ выпустили по Петровскому району Донецка семь снарядов снаряда калибром 152 мм.
Огонь был открыт в 9:05 со стороны Красногоровки. Об этом сообщило представительство ДНР в СЦКК.
09:15 Киевские силовики четыре раза за сутки обстреляли территорию в зоне ответственности ЛНР.
Об этом сообщило представительство Республики в СЦКК.
"Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксированы четыре обстрела по трем населенным пунктам", - говорится в сообщении.
В результате обстрелов повреждены жилые дома в Золотом-5, поселке городского типа Донецкий и поселке Голубовское.
09:00 Украинские боевики сегодня утром семь раз открывали огонь по территории ДНР.
Об этом сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Обстрелы зафиксированы в период с 7:00 по 8:50. Под огнем украинских боевиков оказались Петровский и Кировский районы Донецка, а также горловские поселки шахт Гагарина и 6/7.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению:
07:00 - н.п. Красногоровка - г. Донецк (Кировский район): выпущено 8 снарядов калибром 122 мм;
07:10 - н.п. Новомихайловка - г. Донецк (Петровский район): выпущено 10 снарядов калибром 122 мм.
07:40 - н.п. Новгородское - н.п. Горловка (пос. ш-ты Гагарина): выпущено 7 гранат из СПГ, также применялось стрелковое вооружение.
07:45 - н.п. Дружба - КПВВ "Горловка": выпущено 4 снаряда калибром 122 мм.
08:30 - н.п. Красногоровка - г. Донецк (Петровский район): выпущено 10 снарядов калибром 122 мм;
08:40 - н.п. Шумы - н.п. Горловка (пос. ш-ты 6/7): выпущено 10 снарядов калибром 122 мм;
08:50 - н.п. Красногоровка - г. Донецк (Петровский район): выпущено 5 снарядов калибром 152 мм", — говорится в сообщении.
07:00 - н.п. Красногоровка - г. Донецк (Кировский район): выпущено 8 снарядов калибром 122 мм;
07:10 - н.п. Новомихайловка - г. Донецк (Петровский район): выпущено 10 снарядов калибром 122 мм.
07:40 - н.п. Новгородское - н.п. Горловка (пос. ш-ты Гагарина): выпущено 7 гранат из СПГ, также применялось стрелковое вооружение.
07:45 - н.п. Дружба - КПВВ "Горловка": выпущено 4 снаряда калибром 122 мм.
08:30 - н.п. Красногоровка - г. Донецк (Петровский район): выпущено 10 снарядов калибром 122 мм;
08:40 - н.п. Шумы - н.п. Горловка (пос. ш-ты 6/7): выпущено 10 снарядов калибром 122 мм;
08:50 - н.п. Красногоровка - г. Донецк (Петровский район): выпущено 5 снарядов калибром 152 мм", — говорится в сообщении.
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