Донбасс. Украина. Z. Оперативная лента военных событий 01.04.2022

"Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксированы четыре обстрела по трем населенным пунктам", - говорится в сообщении.

"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению:

07:00 - н.п. Красногоровка - г. Донецк (Кировский район): выпущено 8 снарядов калибром 122 мм;

07:10 - н.п. Новомихайловка - г. Донецк (Петровский район): выпущено 10 снарядов калибром 122 мм.

07:40 - н.п. Новгородское - н.п. Горловка (пос. ш-ты Гагарина): выпущено 7 гранат из СПГ, также применялось стрелковое вооружение.

07:45 - н.п. Дружба - КПВВ "Горловка": выпущено 4 снаряда калибром 122 мм.

08:30 - н.п. Красногоровка - г. Донецк (Петровский район): выпущено 10 снарядов калибром 122 мм;

08:40 - н.п. Шумы - н.п. Горловка (пос. ш-ты 6/7): выпущено 10 снарядов калибром 122 мм;

08:50 - н.п. Красногоровка - г. Донецк (Петровский район): выпущено 5 снарядов калибром 152 мм", — говорится в сообщении.

Война на Украине. Оперативная информация с фронтов ДНР и ЛНР, военные сводки от Вооруженных сил Новороссии, новости АТО, фото- и видеоматериалы военных журналистов из горячих точек Донбасса, актуальные интервью с лидерами Новороссии.Военно-гуманитарный центр помощи подразделениям ВС ЛНР и ДНРЗаглавный пост о военно-гуманитарной работе https://centercigr.livejournal.com/153337.htmlГруппа военно-гуманитарной помощи в ВК https://vk.com/militarydonbass и в телеграме: https://t.me/WarDonbass- Лента военных событий в Новороссии за 31.03.202209:55Об этом сообщило представительство ДНР в СЦКК.Уточняется, что войска Киева в 9:35 со стороны населенного пункта Красногоровка выпустили десять09:25Огонь был открыт в 9:05 со стороны Красногоровки. Об этом сообщило представительство ДНР в СЦКК.09:15Об этом сообщило представительство Республики в СЦКК.В результате обстрелов повреждены жилые дома в Золотом-5, поселке городского типа Донецкий и поселке Голубовское.09:00Об этом сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Обстрелы зафиксированы в период с 7:00 по 8:50. Под огнем украинских боевиков оказались Петровский и Кировский районы Донецка, а также горловские поселки шахт Гагарина и 6/7.