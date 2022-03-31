Как получить пенсию в Луганской области: объяснение «Укрпочты»
В пятницу, 1 апреля, в Кременной, Северодонецке и Лисичанске будут работать мобильные отделения «Укрпочты”, в которых можно получить пенсию.
Об этом сообщает глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
В Лисичанске будут выплачивать пенсии по адресу: ул. Юношеская, 78, сразу за март и апрель.
В Северодонецке мобильная группа «Укрпочты» будет выдавать пенсии в Ледовом дворце.
В Кременной — традиционно возле горсовета.
При себе необходимо иметь документы, удостоверяющие право на получение пенсий.
Отмечается, что 31 марта в Северодонецке и Кременной выплаты получили почти 900 пенсионеров. Новости Региона - Сегодня, 10:51 149
Об этом сообщает глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
В Лисичанске будут выплачивать пенсии по адресу: ул. Юношеская, 78, сразу за март и апрель.
В Северодонецке мобильная группа «Укрпочты» будет выдавать пенсии в Ледовом дворце.
В Кременной — традиционно возле горсовета.
При себе необходимо иметь документы, удостоверяющие право на получение пенсий.
Отмечается, что 31 марта в Северодонецке и Кременной выплаты получили почти 900 пенсионеров. Новости Региона - Сегодня, 10:51 149
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