На 1 апреля для Луганской области согласовали пять гуманитарных коридоров. Эвакуация будет проводиться из шести городов и сел.Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Луганской областной государственной администрации.Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай подчеркивает, что эвакуация начнется после того, как начнет соблюдаться «режим тишины».«Мы стараемся спасти от опасности всех, кто решил и готов уехать в безопасные регионы Украины. Жителям Попасной, Горского, Нижнего, Рубежного, я считаю, следует принимать решения как можно скорее. Ситуация очень обострена», — отметил он.Маршруты для эвакуации:Бахмут — Лисичанск — Северодонецк — Рубежное;Бахмут — Лисичанск — Горское — Нижнее;Бахмут — Лисичанск — Северодонецк;Бахмут — Попасная;Бахмут — Лисичанск.Сегодня уже удалось эвакуировать 52 человека из Кременной, они направились на поезда в Славянск.Новости Региона - Сегодня, 10:46 159