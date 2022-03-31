Вчера из Лисичанска смогли эвакуировать рекордное количество жителей
Вчера из Лисичанска выехало более 700 человек из мест сбора в этом городе, передает пресс-служба Луганской обладминистрации. Это самое большое количество эвакуированных за один день из одного города в Луганской области.
Также вчера поездами на запад Украины эвакуировались 207 северодончан, 20 жителей Рубежного, 85 человек вывезли из Кременной, 76 — из Горской громады, из Попасной — 28.
Новости Региона - Сегодня, 10:44 156
Также вчера поездами на запад Украины эвакуировались 207 северодончан, 20 жителей Рубежного, 85 человек вывезли из Кременной, 76 — из Горской громады, из Попасной — 28.
Новости Региона - Сегодня, 10:44 156
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