Регистрация  ::  Войти

Авторизация


Забыли пароль?
Власть
Экономика
Соц сфера
Проблема
Память
Луганщина
Духовность
Здоровье
Образование
Культура
ЖКХ
Семья
Сегодня

Вчера из Лисичанска смогли эвакуировать рекордное количество жителей

robot Сегодня, 11:4516Новости
Вчера из Лисичанска смогли эвакуировать рекордное количество жителей
Вчера из Лисичанска выехало более 700 человек из мест сбора в этом городе, передает пресс-служба Луганской обладминистрации. Это самое большое количество эвакуированных за один день из одного города в Луганской области.
Также вчера поездами на запад Украины эвакуировались 207 северодончан, 20 жителей Рубежного, 85 человек вывезли из Кременной, 76 — из Горской громады, из Попасной — 28.
Новости Региона - Сегодня, 10:44 156

Метки: {keywords}

  • Распечатать

Ссылки на материал


html-cсылка:

BB-cсылка:

Прямая ссылка:

Ссылки по теме: