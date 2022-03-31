ВС РФ под Черниговом захвали украинские танки с натовским оборудованием

В Минобороны России заявили, что наши воска под Черниговом захватили украинские танки Т-64. В сообщении говорится, что военные ВСУ спешно оставили четыре боевые машины при приближении подразделений ВС РФ.Вся трофейная техника находится в полностью рабочем состоянии. Однако самое интересное в данном эпизоде то, что захваченные Т-64 оснащены натовским оборудованием. В частности, на модернизированных танках установлены средства связи и навигации, а также ночные телевизионные прицелы западного производства.Из вышесказанного можно сделать сразу два вывода.Во-первых, несмотря на «всепропальческие» настроения после Стамбульской встречи, операция на черниговском направлении продолжается и, стоит отметить, что весьма успешно.Во-вторых, модернизированные танки и прочая техника, оснащенные натовским оборудованием, массовая поставка вооружения и работа западных инструкторов говорят о том, что нынешние ВСУ сильно отличаются от той «колхозной» армии, которая была у Украины в 2014 году. Это для тех, кто возмущается «медленным продвижением ВС РФ» и безапелляционно заявляет, что «можно было дойти до Львова за неделю».Военная спецоперация продолжается. Крупные группировки украинских войск по-прежнему «намертво скованны» и под Киевом, и под Черниговом.В то же время, резервы ВС РФ, сосредоточенные в вышеупомянутых областях, направлены на юго-восток, где уже в ближайшие дни состоится сражение с донбасской группировкой ВСУ. Собственно говоря, ее разгром и предрешит дальнейшую судьбу Украины.источник