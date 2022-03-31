Киев атаковал Россию. Чем ответит Москва?

Минувшей ночью силы ВСУ атаковали территорию России — нанесли удар по нефтебазе в Белгороде. Конфликт Москвы и Киева вышел на новый уровень.«Пожар на нефтебазе произошел вследствие авиаудара с двух вертолетов вооруженных сил Украины, которые зашли на территорию России на низкой высоте. Жертв нет», — сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков. Позже стало известно о двух пострадавших. Их жизни ничего не угрожает.Удары украинских вертолетов Ми-24 засняли случайные свидетели. На кадрах виден момент ракетного удара, взрыв резервуара, а затем и сам вертолет, наносивший удар. После чего все повторяется со вторым вертолетом.«В очаге пожара находятся 16 резервуаров. Пожар происходит в восьми ёмкостях с топливом и бензином, занимающих две тысячи кубических метров, есть угроза перехода огня ещё на восемь», — цитирует РИА «Новости» сотрудников экстренных служб.По информации МЧС, борьбу с огнем ведут 170 пожарных, задействовав 50 единиц техники. Жителей трех ближайших улиц переселяют в более безопасное место — в «Белгород арену». Они смогут вернуться домой, после того как спасатели потушат пожар.«Вижу очереди на АЗС, поэтому еще раз уточняю информацию для белгородцев, — отреагировал губернатор региона. — В регионе у компании „Роснефть“ две нефтебазы: в Белгороде и Губкине. С учетом перераспределения им хватит запасов на все заправки для работы на срок от 5 до 13 дней».Помимо удара по нефтебазе, украинская сторона около 5.30 утра обстреляла поселок Северный в пригороде Белгорода — пострадала типография «Константа», где из-за удара повреждено отопление, нет света. Силовики соседней Курской области приведены в режим повышенной готовности.Это не первый инцидент военного характера в Белгородской области. 29 марта губернатор Гладков сообщил о взрывах в районе села Красный Октябрь, которое находится в 12 километрах от границы с Украиной. При попадании снаряда в военный городок были ранены четыре военнослужащих.Также 24 марта со стороны ВСУ были обстреляны сёла Журавлевка и Нехотеевка, расположенные возле границы с Украиной. При обстреле погиб военный священник Олег Артёмов. Жители сёл были вывезены в Белгород. Владимир Путин наградил священника орденом Мужества посмертно.По некоторым данным, на конец марта у ВСУ еще остается около половины от изначального числа вертолетов — более 70 различных машин, включая Ми-8 и Ми-24. Несколько вертолетов накануне были сбиты при попытке эвакуации украинских бойцов из «Азовстали» в Мариуполе.подчеркивает необходимость жесткого ответа России.— Наши пограничные территории сейчас под большой угрозой. А значит, надо повышать бдительность в этих регионах. Надо размещать там наши системы ПВО. Мы это делаем, конечно, но, видимо, нужно отнестись серьёзнее.Кроме того, надо активнее решать заявленные задачи по демилитаризации Украины в ходе спецоперации. Чтобы у них не было никаких вертолетов. Из сообщений Минобороны мы знаем, что были уничтожены чуть ли не все самолеты и вертолеты ВСУ. Оказывается, это не совсем так.Также нужно усилить наше внимание на западных границах Украины, чтобы туда не поступало чужое вооружение. Для контроля за этой ситуацией у нас есть спутниковая группировка, беспилотники. Можно разрушить железнодорожные пути, автодороги по которым везут оружие.— Рассуждать так, наверное, неправильно. Мы же вывели из строя практически все их нефтебазы, склады с ГСМ, боевой техникой, вооружениями и т. п. Да, атака ВСУ неприятна, это щелчок нам по носу, но невозможно сравнить нанесенный нами урон и то, что сделали они.Однако, все что сейчас происходит — это, конечно, не шутки. Когда недавно в Белгородскую область прилетали снаряды, ещё можно было говорить, что это случайность. Но когда это превращается в систему, на это следует реагировать жёстко, адекватно, чтобы впредь не повадно было.Военный эксперт Александр Жилин выступает за комплексный подход в решении задач на Украине.— Во время проведения спецоперации российская армия наносила удары по ресурсам, имеющимся в распоряжении ВСУ. Абсолютное большинство их нефтебаз уничтожено. Видимо, та сторона решила, что нефтебаза в Белгороде одна из основных в снабжении ГСМ наших вооруженных сил на Украине.То, что ВСУ нанесли удар по нашей территории, свидетельствует о том, что они находятся на стадии некоторого отчаяния. Они надеются, что удар создаст России проблемы логистического характера. Кроме того, это их сигнал для Лукашенко, чтобы Белоруссия не вмешивалась активно в ситуацию.Если Россия не отреагирует должным образом хотя бы в информационном поле, то это будет унизительно. Это будет означать, что Россия не готова к последствиям такого рода действий. А значит те, кто планировал эту операцию, могут захотеть повторить атаку.Но это и не значит, что надо все сжечь в ответ. Никто же не может утверждать, что, например, англосаксы не спланировали эту атаку ВСУ, чтобы спровоцировать нас на какие-то совсем ужасные ответные действия.— Когда складывается такого рода обстановка, могут возникнуть дополнительные угрозы. Так, следующим этапом может быть активизация террористической деятельности: партизанщины, в том числе на территории России. Это очень опасно, потому что с ней очень сложно бороться.Тем более, что речь не идет о противостоянии только Киева и Москвы. На Украине самые разные международные политические силы стараются достичь своих целей. Например, стратегические противники России заинтересованы в том, чтобы конфликт на Украине длился как можно дольше.Именно поэтому США и НАТО отказываются закрыть небо над Украиной. Хотя это элементарно. Вместо этого они поставляют ПЗРК «Стингер», чтобы наши самолеты сбивали, чтобы русские несли как можно больше потерь. Эта «дьявольщина» у них присутствует во всех военных конфликтах.Поэтому я за активизацию дипломатических усилий. Нам все равно в будущем жить вместе, рядом. Украина не является стратегическим противником России. Но есть те, кто превратил ее в свой ресурс, в проект «Анти-Россия», сделал ее нашим противником. Они далеко — за большой лужей.Поэтому надо одновременно отсечь ресурс, который поставляют Украине наши стратегические противники. Это сложно. Украина — это все-таки Европа, у нее протяженная граница. Для контроля нужно очень много личного состава. А нам еще устраивают «растяжки» по периметру наших границ.— Нагорный Карабах же не случайно так задымил. Киргизия, Таджикистан тоже «поддымливают». Кто-то хочет сделать, как в Казахстане. Еще неизвестно, что будет скоро в Сирии, где Эрдоган активно начинает работать. Поэтому тут нужен комплексный подход.Сергей Аксено