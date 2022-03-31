Премьер Венгрии: Вопрос газа из России - это не вопрос В«надеть или не надеть свитерВ», а вопрос функционирования экономики

Премьер-министр Венгрии прокомментировал ситуацию с закупками российского газа. Напомним, что с сегодняшнего дня России в отношении недружественных стран, в число которых вошла и Венгрия, ввела механизм подачи газа только при условии оплаты за рубли. Ранее был предложен механизм такой оплаты. На его основании покупатели российского газа открывают счёт в «Газпромбанке», куда могут перечислять средства в евро, а российский банк сам будет автоматически конвертировать их в рубли, чтобы Запад не смог заморозить такие активы.По словам Виктора Орбана, можно сколько угодно говорить о том, что «нужно отказаться от российского газа, заменить его на сжиженный американский, который привезут по морю», но это не решение проблемы экономики.По словам Орбана, вопрос газа из России - это не вопрос надеть или не надеть свитер, а вопрос экономики.Венгерский премьер:Некоторые в Европе говорят, что можно надеть свитер, немного убавить отопление в квартире, поменьше заправиться. Но мы говорим так: если газ из России не идёт, то в Венгрии нет энергоносителей. Это вопрос функционирования нашей экономики. Точнее – нефункционирования.Так Орбан фактически высмеял заявления немецких «зелёных».По словам Орбана, возможно, для кого-то идея отключить дешёвый российский газ и покупать дорогой американский – хорошая, но только американский СПГ никак не достигнет Венгрии.Орбан добавил, что газ венгерской экономике нужен в любой момент, ждать какого-то другого газа возможности нет.Таким образом, премьер Венгрии косвенно дал понять, что Будапешт готов принять предложение России. Ведь, по сути, оно даже не меняет валюту в контракте. Европейцы могут и дальше платить евро, но при этом эти евро они уже не смогут заморозить.На этом фоне Виктор Орбан укрепил своё лидерство перед выборами, которые намечены в Венгрии 3 апреля. Его партию поддерживают около 49% венгров, оппонентов из так называемых демократических сил – около 40%.источник