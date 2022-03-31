Где в Луганске ловят мобильную сеть Vodafone
Уже больше месяца в Луганске нет связи украинского оператора Vodafone. Жители города вынуждены переходить на связь луганского оператора «Лугаком», связь которого теперь появляется и на северных территориях Луганщины. Последним широко известным местом, где в Луганске ловит оператор «Водафон» стал Николаевский разъезд — поворот к поселку Николаевка. Об этом местные жители пишут в социальных сетях, сообщает «Реальная Газета».
Украинскую связь «Водафон» можно поймать только в роуминге. Однако на Николаевском разъезде всегда много машин. Еще один ориентир — памятник князю Игорю. У самого выезда из Луганска тоже есть место, где украинская связь есть, но там только уходят СМС. Это рынок «Околица».
В соцсетях объясняют, где все еще можно воспользоваться украинской мобильной связью.
С отключением украинской мобильной связи местные жители потеряли не только возможность звонить родным, но и пользоваться украинскими сервисами, для которых нужно подтверждение через СМС. В частности, «Ощадбанком». Удобный город - Сегодня, 15:32 354
Украинскую связь «Водафон» можно поймать только в роуминге. Однако на Николаевском разъезде всегда много машин. Еще один ориентир — памятник князю Игорю. У самого выезда из Луганска тоже есть место, где украинская связь есть, но там только уходят СМС. Это рынок «Околица».
В соцсетях объясняют, где все еще можно воспользоваться украинской мобильной связью.
С отключением украинской мобильной связи местные жители потеряли не только возможность звонить родным, но и пользоваться украинскими сервисами, для которых нужно подтверждение через СМС. В частности, «Ощадбанком». Удобный город - Сегодня, 15:32 354
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