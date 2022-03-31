Путин заявил о необходимости новых мер для укрепления внутренней безопасности России
Президент Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности (СБ) России, он обсудил вопрос о дополнительном предотвращении угроз в сфере внутренней безопасности.
«В повестке дня у нас сегодня обсуждение вопроса о дополнительных мерах по предупреждению и нейтрализации угроз в сфере внутренней безопасности», – цитирует Путина ТАСС.
Глава государства предоставил слово для доклада министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву.
Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщал, что президент Владимир Путин проведет в пятницу оперативное совещание с постоянными членами Совбеза России, а также международные телефонные разговоры.
Алексей Дегтяре
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