В«Мы что, хотим разрушить всю нашу экономику?В» - германский бизнес начал бить в набат

Если Германия прекратит импорт российских энергоресурсов, это может привести к началу наиболее серьезного экономического кризиса со времен окончания Второй мировой войны. Об этом заявил в пятницу, 1 апреля, генеральный директор крупнейшего в мире германского химического концерна BASF Мартин Брудермюллер в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.«Это может привести экономику Германии к худшему кризису со времен окончания Второй мировой войны», — констатировал глава BASF. По его словам, введение эмбарго на импорт российских энергоносителей поставило бы под угрозу существование многих малых и средних компаний. «Мы что, хотим разрушить всю нашу экономику с открытыми глазами? Что мы создали за десятилетия? Я думаю, что такой эксперимент был бы безответственным», — подчеркнул Брудермюллер, добавив, что подобные меры нанесли бы Германии беспрецедентный экономический ущерб.Схожее мнение выразил директор группы компаний Otto Fuchs, объединяющей ведущие предприятия металлообрабатывающей промышленности ФРГ, Генрих Мельман. «Это было бы катастрофой», — заявил он в беседе с изданием Der Spiegel в ответ на сообщения о вероятном прекращении поставок энергоресурсов из РФ. Как отмечает издание, заводы группы Otto Fuchs производят комплектующие, необходимые для железнодорожного транспорта, авиационной промышленности и электромобилей.«Нельзя уменьшить потребление газа, банально отключив плавильные печи на несколько часов. Прибор остынет, а доведение его до нужной температуры потребует невероятного количества времени и энергии», — подчеркивает Мельман. «Это бессмысленно как с экономической точки, так и с климатической точки зрения», — добавил он. «В таком случае мы будем вынуждены закрыть заводы», — резюмировал Мельман.В среду министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек привел в действие первый уровень Плана чрезвычайных ситуаций Германии 2019 года. Он предполагает пристальный мониторинг ситуации в газовой отрасли. Тем не менее, как отмечает главный исполнительный директор энергетической компании Uniper Клаус-Дитер Маубах, прекращение поставок газа из РФ немедленно активирует последнюю стадию плана. Она, в отличие от первого уровня, предполагает директивную организацию газоснабжения Федеральным сетевым агентством ФРГ. В случае ее активации приоритетное обеспечение получают потребители в домохозяйствах, а основные тяготы отключения ложатся на промышленность, которая в соответствии с законодательством не подлежит особой правовой защите.При этом заявления Хабека о готовности Германии «к любым сценариям», сделанные в среду по итогам встречи министров G7, носили явно преувеличенный характер. Как отмечает издание Der Spiegel, план 2019 года не рассчитан на чрезвычайную ситуацию такого масштаба, с которой Германия может столкнуться в обозримом будущем. Документ содержит крайне расплывчатую градацию того, кому будет отдаваться приоритет в случае нехватки газа. В частности, план не дает ответов на вопросы о мерах в отношении промышленности: в документе не указывается, какие предприятия играют настолько критическую роль, что прекращение их работы не допускается даже в случае дефицита газа. Как отмечает издание Die Welt, план также игнорирует технические особенности, о которых, в частности, говорил директор группы компаний Otto Fuchs.Отметим, что в химической, металлообрабатывающей и пищевой промышленности Германии — отраслях, которые являются безусловными лидерами по объемам потребления газа, — занято более 1,2 млн человек. В этой связи глава Ассоциации немецких профсоюзов Райнер Хоффман предупредил в среду, что возможная остановка поставок газа из России может привести к «массовым сокращениям в ряде промышленных секторов и резкому росту безработицы». При этом, как отмечает издание Der Tagesspiegel, Министерство труда ФРГ уже начало подготовку к чрезвычайной ситуации. В частности, правительство Германии продлило до конца июня пакет социальных мер в связи с пандемией, предусматривающий выделение финансовой помощи и предоставление налоговых вычетов для временно занятых. В настоящее время ведутся дискуссии об увеличении срока его действия до сентября, к чему, в частности, взывают промышленные лоббисты.Не менее категоричным оказался прогноз, который озвучил в пятницу в эфире телеканала ZDF первый бургомистр Гамбурга Петер Ченчер. По его словам, возможное введение эмбарго на поставки российских энергоресурсов нанесет непоправимый ущерб экономике ФРГ, грозящий обернуться массовой нищетой. «Правительство Германии должно снижать энергетическую зависимость от РФ, не допуская при этом экономической катастрофы», — подчеркнул политик.В условиях колоссального давления, оказываемого на правительство ФРГ, весьма примечателен официальный комментарий представителя Минэкономики страны по поводу распоряжения президента РФ Владимира Путина об оплате российского газа в рублях. «Мы изучаем текст распоряжения», — заявил представитель в пятницу. Отметим, что ранее в ФРГ неоднократно подчеркивали, что собираются продолжать платить в евро и не намерены соглашаться с российскими требованиями.Как сообщалось, президент РФ 31 марта подписал указ, которым с 1 апреля определяется новый порядок оплаты за поставки российского газа покупателями из недружественных стран. Согласно указу, такие покупатели будут обязаны открывать в «Газпромбанке» специальные рублевые и валютные счета для оплаты поставок. Покупатели из недружественных стран будут перечислять средства в иностранных валютах в «Газпромбанк», который будет покупать рубли на биржах и переводить их на специальные рублевые счета импортеров. Именно с них и будет производиться оплата поставок.Даниил Виноградо