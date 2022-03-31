Регистрация  ::  Войти

Авторизация


Забыли пароль?
Власть
Экономика
Соц сфера
Проблема
Память
Луганщина
Духовность
Здоровье
Образование
Культура
ЖКХ
Семья
Сегодня

ВС РФ ликвидировали в Шахтерском опорный пункт ВСУ и 40 человек личного состава

root Вчера, 20:4567Новости
ВС РФ ликвидировали в Шахтерском опорный пункт ВСУ и 40 человек личного состава

Опорный пункт ВСУ в Шахтерском был уничтожен при помощи высокоточных вооружений ВС РФ.
В пятницу представители Минобороны РФ сообщили, что вместе с объектом были ликвидированы 40 солдат украинской армии. Опорный пункт был уничтожен крылатыми ракетами «Оникс», выпущенными их комплекса «Бастион».
«В течение дня оперативно-тактической авиацией поражены 40 военных объектов Украины», — отметил официальный представитель ведомства Игорь Конашенков в рамках брифинга.

Также в районе поселка Гуляй Поле российские средства ПВО подбили ударный вертолет Ми-24 ВВС Украины, четыре ударных беспилотника были уничтожены над Новомихайловкой, Изюмом и Харьковом.
источник

Метки: {keywords}

  • Распечатать

Ссылки на материал


html-cсылка:

BB-cсылка:

Прямая ссылка:

Ссылки по теме: