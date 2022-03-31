ВС РФ ликвидировали в Шахтерском опорный пункт ВСУ и 40 человек личного состава

«В течение дня оперативно-тактической авиацией поражены 40 военных объектов Украины», — отметил официальный представитель ведомства Игорь Конашенков в рамках брифинга.

Опорный пункт ВСУ в Шахтерском был уничтожен при помощи высокоточных вооружений ВС РФ.В пятницу представители Минобороны РФ сообщили, что вместе с объектом были ликвидированы 40 солдат украинской армии. Опорный пункт был уничтожен крылатыми ракетами «Оникс», выпущенными их комплекса «Бастион».Также в районе поселка Гуляй Поле российские средства ПВО подбили ударный вертолет Ми-24 ВВС Украины, четыре ударных беспилотника были уничтожены над Новомихайловкой, Изюмом и Харьковом.источник