В Центробанке Ирана заявили, что могут помочь России с обходом санкций

Иранские власти готовы предложить России данные о механизмах обхода иностранных санкций. Напомним, что у Ирана по этой части опыт богатый. Несмотря на то, что против Исламской Республики введены всевозможные санкционные меры вплоть до нефтяного эмбарго, экономика этой страны не только не коллапсировала до разрушительных значений, но и зачастую показывает впечатляющий рост. Так, с 2000 по 2013 годы иранский ВВП вырос более чем на 120%. Например, в 2007 рост превышал 30% в год. Правда, для иранской экономики в последние годы характерна нестабильность. Например, в допандемийных 2018 и 2019 годах она упала на 40 с лишним процентов.Как пишет РИА Новости, варианты для обхода санкций России предлагает замглавы ЦБ Ирана Мохсен Карими. По его словам, Иран основывается на большом опыте работы в условиях санкций. И этот опыт позволяет уйти от американского экономического и политического диктата, а также от давления со стороны других стран.По словам Мохсена Карими, эти механизмы Иран сегодня предлагает России.В Иране на данный момент фиксируется высокая инфляция – более 18%. Однако сегодня высокие показатели инфляции характерны не только для Ирана, но и для всего мира.Тем временем в Казахстане... Там на данный момент заявляют, что осуществлять какую-то целенаправленную работу по оказанию поддержки России в плане обхода санкций не будут. Об этом заявил замглавы администрации президента страны Тимур Сулейменов. По словам Сулейменова, Казахстан является членом ЕАЭС, но при этом является и частью международного сообщества.Однако западные эксперты считают, что казахстанские власти в этом плане могут лукавить с тем, чтобы не навлечь санкции уже на себя.источник