В Минобороны ФРГ заявили, что В«ни в коем случаеВ» не задействуют свои силы на Украине

Генеральный инспектор вооруженных сил Германии Эберхард Цорн заявил, что страна «ни в коем случае» не будет задействовать свои силы на Украине. Об этом сообщает Welt.Он напомнил, что об этом заявляли канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент США Джо Байден.Ранее в ФРГ неоднократно заявляли, что не будут поставлять на Украину летальное оружие. Среди прочего, власти страны ссылались на коалиционное соглашение, в котором прописано обязательство не поставлять военную технику и боеприпасы в страны с территориальными конфликтами. Ситуация изменилась после начала специальной военной операции России на Украине.Так, 29 марта глава минобороны ФРГ Кристина Ламбрехт заявила, что Германия является вторым крупнейшим поставщиком вооружений на Украину. Накануне газета Welt am Sonntag сообщила, что кабмин ФРГ одобрил поставку бронетранспортеров из Чехии на Украину.источник