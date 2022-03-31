Global Times: поездка Лаврова в Китай поставила Запад в неудобное положение

фото: MFA Russia/via Globallookpress.comЗапад попал в неудобное положение после того, как глава МИД РФ Сергей Лавров посетил Китай. Об этом сообщает китайское издание Global Times. «ПолитРоссия» публикует эксклюзивный пересказ материала.Министр иностранных дел России Сергей Лавров посетил Китай 30 марта. Как напоминают авторы, это первый визит главы МИД РФ в КНР после начала российской спецоперации на Украине, которая вызвала несколько волн антироссийских санкций со стороны Запада.«Тем не менее, Китай отказался участвовать в этих незаконных экономических ограничениях, введенных без одобрения Совета Безопасности ООН», – подчеркивают аналитики.В КНР Сергей Лавров встретился со своими коллегами из нескольких стран, чтобы обсудить нынешние проблемы Афганистана. Вместе с тем он также побеседовал с главой китайского МИД Ван И о глобальной ситуации в мире и заявил, что нынешний этап международных отношений приведет к многополярному и справедливому мировому порядку, который Россия планирует строить вместе с Китаем.Ван И поддержал Сергея Лаврова и подчеркнул, что российско-китайские отношения выдержали все испытания, с которыми столкнулись из-за серьезных изменений в мировой обстановке. По мнению аналитиков, действия и позиция Пекина в отношении Москвы чрезвычайно раздражает Вашингтон и его союзников, а последняя встреча глав МИД РФ и КНР и вовсе поставила Запад в неудобное положение.«Заявление, последовавшее за встречей министров иностранных дел, показало, что они продолжат укреплять свое стратегическое партнерство и говорить единым голосом в глобальных делах. Это развенчивает ложные сообщения Запада о том, что Пекин собирается покинуть Москву. Отказ Китая капитулировать перед давлением Запада под руководством США свидетельствует о его действительно независимой внешней политике», – говорится в статье.По словам авторов, связи Москвы и Пекина действительно выдержали не только дипломатический, но и информационный натиск со стороны Вашингтона, который распространяет слухи о скором разрыве отношений между Россией и Китаем.«Реальность такова, что связи КНР и РФ никогда не были настолько сильными, как сейчас. В будущем можно ожидать, что Китай и Россия продолжат добиваться прогресса и будут служить двойным двигателем нового миропорядка. Это примет форму более тесной координации во всех отношениях, особенно в финансах, торговле и других важнейших областях», – сказано в публикации.Как утверждает Global Times, страны уже начали делать первые шаги к формированию нового мирового устройства. Так, Москва и Пекин вместе работают над ослаблением влияния доллара на мировых рынках и стремятся к торговле в национальных валютах, подавая пример другим государствам.Александр Дубинин