В«На грани разрываВ»: в Грузии оценили отзыв посла Украины из Тбилиси Зеленским

Грузия находится в шаге от полного разрыва дипломатических отношений с Украиной. Об этом в беседе с корреспондентом EADaily в Тбилиси рассказал политолог, профессор Черноморского университета Грузии Ника Читадзе, оценивая недавнее заявление президента Украины Владимира Зеленского об отзыве посла из Тбилиси. Как сообщалось ранее, украинский лидер принял решение отозвать дипломатов из Грузии и Марокко. По его словам, дипломатический фронт является одним из основных, и он отозвал послов из Грузии и Марокко потому, что «они не смогли добиться введения санкций против России или поставок оружия Украине».«Сегодня я подписал указ об отзыве посла Украины из Марокко. Также возвращен посол из Грузии, при всем уважении. Не будет оружия, не будет санкций, не будет ограничений для работы российского бизнеса — ищите, пожалуйста, другую работу», — заявил Зеленский в ходе видеообращения.Дипломатический демарш президента Украины вызвал критику со стороны представителей правящей в Грузии партии «Грузинская мечта». В беседе со СМИ глава парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что«отзыв посла того или иного государства является по сути крайней мерой. Когда происходят какие-либо разногласия или трения между государствами, то иностранного дипломата, в первую очередь, вызывают в министерство иностранных дел. Вторым этапом является отзыв того или иного дипломата из страны. На третей же стадии развития ситуации происходит полный разрыв дипломатических связей между государствами».— Сегодня Грузия находится в шаге от разрыва дипломатических отношений с Украиной. Может этого и удастся миновать, но с другой стороны интенсивных контактов между официальным Киевом и Тбилиси на данном этапе не будет, они сократятся. Посольство Украины может и будет функционировать, но в этом случае обязанности посла будет исполнять временный поверенный. Все это происходит на фоне критики украинских властей за их поддержку оппозиционного «Единого национального движения» со стороны правящей партии «Грузинская мечта».— Не надо забывать, что после прихода к власти «Грузинской мечты» на российский рынок вернулась и сельскохозяйственная продукция, и минеральные воды, и вина. Грузии было бы очень трудно вводить санкции против России, они бы имели обратный эффект. Официальный Тбилиси не хочет раздражать Москву.— Это неуместные заявления. Никто в Грузии не собирается объявлять войну Российской Федерации. Я не согласен с подобной риторикой представителей украинской власти. Слова Данилова имели весьма негативный отклик как среди представителей правящей элиты Грузии, так и грузинской оппозиции.Напомним, 25 февраля премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что власти страны не планируют вводить санкции против России. Позже Национальный банк республики принял решение лишить грузинское отделение банка ВТБ права на обслуживание физических лиц, заемщиков и депозитариев. Портфель обслуживания юридических лиц был передан «Либерти банку», а розничный кредитный и депозитный портфели — «Базисбанку».В свою очередь президент Грузии Саломе Зурабишвили проинформировала, что официальный Тбилиси принимает участие во всех международных финансовых санкциях, которые были введены против России на фоне украинского кризиса.источник