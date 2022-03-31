Запад строил из Украины анти-Россию, а построит из России анти-Запад

На фоне продолжающейся спецоперации на Украине и беспрецедентных по жесткости антироссийских санкций социологи фиксируют заметный рост одобрения действия российских властей. В чем причина?Социология текущих событий не перестает преподносить сюрпризы.Даже по данным опроса «Левады-Центра», признанного Минюстом РФ иноагентом, после начала военных действий на Украине рейтинг одобрения президента достиг 83% (в январе – 69%), а премьер-министра 71% (в начале года – 59%). Правительство в целом поддерживают почти столько же — 70% (месяцем ранее – 55%), Госдума пользуется расположением небывалого за последние годы большинства в 59%. Кроме того, выросло число тех, кто считает, что Россия идет в правильном направлении – с февральских 52% до 69% в марте.ВЦИОМ показывает схожие по настроениям с иноагентом «Левадой» (что бывает весьма редко) результаты: примерно 76% россиян в конце марта поддержали решение начать специальную военную операцию на Украине. При этом 42% россиян считают, что российские войска на Украине хотят защитить Россию, разоружить Украину и не дать разместить военные базы НАТО на ее территории. Еще 21% опрошенных назвали целью изменение политического курса Украины и лишь 18% респондентов — защиту населения Донбасса. (Правда, последняя цифра сильно расходится с данными Фонда «Общественное мнение», согласно которым защиту жителей Донбасса на первое место по значимости поставили 52% опрошенных россиян).Объяснения этом эффекту можно дать самые разные – в зависимости от политических взглядов и предпочтений. Так, критики режима говорят об «агрессивной работе пропаганды», отсутствии альтернативных источников информации (что, в общем, мало соответствует действительности, потому что при желании найти таких источников можно с лихвой – даже без всякого VPN). Кроме того, скептики сравнивают нынешнюю ситуацию с «крымским эффектом» 2014 года, который, по их мнению, оказался краткосрочным (что тоже не совсем так, поскольку никаких заметных настроений в пользу того, чтобы отдать Крым обратно, в российском обществе на сколь-либо массовом уровне как не было, так и нет).Отчасти, конечно, можно согласиться с определенным скепсисом некоторых комментаторов, объясняющих столь благоприятные для властей результаты соцопросов тем, что, мол, времена сейчас специфические. И многие люди просто не хотят откровенничать с социологами, либо прямо отказываясь от участия в опросах, либо механически давая ответы, встраивающиеся в мейнстрим, которому у нас перечить особо не принято. Да и просто начальство критиковать – тоже.Однако даже принимая во внимание подобные аргументы, нельзя отрицать общую тенденцию – «сплочение вокруг флага».И тут надо сказать вот о чем: с тезисом скептиков насчет того, что россиянам, дескать, запудрили мозги, заставив поверить, что Россия защищается от стран Запада и НАТО, и поэтому вынуждена была действовать превентивно, не все так просто. Потому что для того, чтобы признать беспрецедентное давление коллективного Запада на Россию, не нужно никакой пудры.Конечно, отрицать сам факт серьезной информационной работы по противодействию западному влиянию и западничеству в целом в последние годы бессмысленно – наша информационная война с «партнерами» началась далеко не вчера. Причем, корнями она уходит в далекие уже теперь 90-е, когда политические отношения с ними были вроде бы неплохими – даже после знаменитого примаковского «разворота над Атлантикой» в 1999 году в знак протеста против бомбардировок Белграда.Уже тогда НАТО ползуче расширялась. Уже тогда, в начале нулевых, российскому бизнесу было вполне однозначно дано понять, что он «токсичен» и вовсе не welcome. Ничем иным, кроме как голой политикой, нельзя было, к примеру, объяснить отказ в покупке Arcelor, полученный «Северсталью», между прочим, в 2006 году, больше чем за полгода до «Мюнхенской речи» Путина. Ну, и наконец все это время – вплоть до 2014 года и «крымского эффекта» – нас унизительно мурыжили по вопросу предоставления безвизового въезда в Европу. То одного не хватает (паспорта недостаточно «защищены»), то другого (закона о реадмиссии). В целом же это было ничто иное, как инерция борьбы с советским коммунизмом (фобии давали о себе знать даже в пору самых внешне благожелательных политических отношений России с Западом) с одной стороны, и вечное желание держать в узде и максимально эффективно использовать богатые, но не вполне подконтрольные территории – с другой.Надо сказать, что отношение это весьма успешно распространялось – и распространилось – на страны Восточной Европы, которые всегда были чьими-нибудь сателлитами. В результате ситуация на Украине объединила практически всех, за небольшими исключениями. Политики всей Европы словно только и ждали веского повода, чтобы расчехлить свое, годами, десятилетиями копившееся раздражение в адрес России. И почти вожделенно этим поводом и воспользовались: «ату их, этих русских!».Но вот в чем дело: именно то, что происходит сейчас в информационной и медийной среде, а главное – в экономической сфере, вот это «ковровое санкционное бомбометание» – все это заставляет простых обывателей прийти к мысли о том, что Запад объявил экономическую войну не только и даже не столько российскому режиму и крупному бизнесу, но всем гражданам РФ. Причем, вне зависимости от их политических взглядов и отношения к этому режиму. В том числе тем, кто, имея российское гражданство, либо проживает на Западе, либо стремится туда переехать сейчас. И своей риторикой, своими все новыми и новыми «санкционными бомбардировками» коллективный Запад уже сделал и продолжает делать для сплочения россиян вокруг власти куда больше, чем вся провластная пропаганда за последние годы. Причем, сплочение это охватывает всю «линию фронта» от фланга до фланга.Действительно, что можно ответить на вполне здравую, возникающую на самом низовом уровне, реакцию: «Это что же вы, сволочи, делаете! А онкобольных-то, лишая их поставок оборудования и даже уже лекарств – их-то за что?» А на другом полюсе – вообще до смешного – те, кто сбежали из страны, критикуя спецоперацию, а теперь не имеют возможности воспользоваться своими российскими банковскими картами.Список таких вопросов – довольно длинный. Как и список демонстративно ушедших из России компаний, подавляющее большинство которых даже близко не имели никакого отношения к продукции, непосредственно попавшей под санкции. Все перегибы пресловутой cancel culture*, над которыми еще недавно можно было потешаться на почтительном расстоянии, сегодня обрушились лавиной на головы простых россиян, возбуждая в них столь сильные антизападные настроения, по сравнению с которыми скоро даже «арабская улица» покажется приятельски-дружелюбной.И не надо приплетать сюда ничего насчет «коллективной ответственности» – мол, обыватель ответственен за режим, которому «попустительствовал». На этом месте, для наглядности, перенесемся в Белоруссию, все граждане которой тоже стали чохом «токсичными», нерукопожатными и нежеланными – в том числе те, кто выходил на многотысячными митинги против Лукашенко и голосовал против него. Тоже «не заслужили»? А почему тогда никто не говорил о коллективной ответственности простых американцев за действия в Ираке, например?Санкции уже давно перестали быть и «точечными», и «избирательными». Они не преследуют ранее применявшуюся в санкционной политике Запада цель «раскола элит». Никто не вспоминает и о прежних тезисах насчет того, что санкции «не направлены против простых людей». Потому что именно против них они как раз и направлены. Потому что многажды было доказано, что, как правило, наименее пострадавшей от санкций против любой страны и любого народа остается политическая и деловая элита попавшего под эмбарго режима. И она же, как показывает опыт других стран, быстрее всех адаптируется к новым условиям – находя не только пути обхода ограничений для себя лично, но и новые возможности для обогащения в условиях оскудевающих, но подлежащих концентрации финансовых потоков.Также по опыту многих других стран отлично видно, что почти никогда никакие санкции не работали на смену политического курса. Разве что в странах Латинской Америки в ряде случаев санкционное давление приводило к расколу элит и смене режима. Но в России такой сценарий не видится реалистичным. В том числе потому, что все наши «элиты» Запад травит и загоняет в угол с той же яростью, с которой гнобит всех граждан страны – как «одним русским миром мазанных». И такую политику по отношению к себе граждане нашей страны не забудут еще очень долго.Запад сейчас пытается «наказать» Россию за то, что она после многих лет долготерпения наконец резко отреагировала на попытки создать из Украины «анти-Россию». Но то, какими методами это делается, дает все основания констатировать: Запад сам сейчас предпринимает колоссальные усилия для того, чтобы построить из России многомиллионную страну «анти-Запад» на долгие годы вперед. И эти его усилия, конечно, не пропадут втуне. Это теперь точно получится.Георгий Бовт