Песков рассказал о необходимости укрепить западные границы России

Фото: globallookpress/Kremlin PoolРоссия хочет усилить свой оборонный потенциал на западных рубежах, чтобы гарантировать защиту от нападения потенциального противника. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.По его словам, Москва обладает информацией, что НАТО начала активно укреплять свой военный потенциал на западных границах. По этой причине Россия должна реагировать соответствующим образом.«Конечно, это будет сделано таким образом, чтобы нас обезопасить и чтобы поддерживать необходимый паритет во всем, так, чтобы никому не приходило в голову, по-русски говоря, напасть на нас», — заявил Песков в интервью телеканалу «Беларусь 1».Тем временем западные страны продолжают поставки вооружения Украине. Глава департамента общеевропейского сотрудничества российского МИД РФ Николай Кобринец заявил, что это может привести к угрозе региональной безопасности.источник