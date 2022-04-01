Донбасс. Украина. Z. Оперативная лента военных событий 02.04.2022
Война на Украине. Оперативная информация с фронтов ДНР и ЛНР, военные сводки от Вооруженных сил Новороссии, новости АТО, фото- и видеоматериалы военных журналистов из горячих точек Донбасса, актуальные интервью с лидерами Новороссии.
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Военно-гуманитарный центр помощи подразделениям ВС ЛНР и ДНР
Заглавный пост о военно-гуманитарной работе https://centercigr.livejournal.com/153337.html
Группа военно-гуманитарной помощи в ВК https://vk.com/militarydonbass и в телеграме: https://t.me/WarDonbass
- Лента военных событий в Новороссии за 01.04.2022
09:40 Минобороны РФ опубликовало кадры эвакуации российскими военнослужащими жителей Изюма.
Эвакуация проводилась во время обстрелов жилых кварталов с позиций ВСУ и нацбатальонов.
09:35 Украинские боевики выпустили по Петровскому району Донецка четыре снаряда калибром 122 мм.
Огонь был открыт в 9:08 со стороны Красногоровки. Об этом сообщило представительство ДНР в СЦКК.
09:25 В ЛНР сложили оружие 170 украинских военнослужащих — омбудсмен
Оружие в Луганской Народной Республике сложили 170 украинских военнослужащих, заявила в интервью РИА Новости уполномоченный по правам человека в ЛНР Виктория Сердюкова.
"Насколько мне известно, на сегодняшний момент 170 военнослужащих Украины сложили оружие и находятся на территории Луганской народной республики", — сказала она.
09:15 Украинские войска за час обстреляли три населенных пункта, в частности Горловку и Донецк, выпустив 10 мин, 17 снарядов и четыре гранаты.
Об этом сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлению:
07:20 - н.п. Ленинское – н.п. Горловка (пос. ш-ты им. Гагарина): выпущено 4 мины калибром 82 мм;
08:00 - н.п. Шумы – н.п. Горловка (пос. ш-ты им. Гагарина): выпущено 8 снарядов калибром 122 мм;
08:10 - н.п. Новомихайловка - г. Донецк (Петровский район): выпущено 6 снарядов калибром 122 мм.
08:10 - н.п. Новгородское н.п. Железная Балка: выпущено 6 мин калибром 82 мм, 4 гранаты СПГ;
08:17 - н.п. Новомихайловка - г. Донецк (Петровский район): выпущено 3 снаряда калибром 122 мм", — говорится в сообщении.
07:20 - н.п. Ленинское – н.п. Горловка (пос. ш-ты им. Гагарина): выпущено 4 мины калибром 82 мм;
08:00 - н.п. Шумы – н.п. Горловка (пос. ш-ты им. Гагарина): выпущено 8 снарядов калибром 122 мм;
08:10 - н.п. Новомихайловка - г. Донецк (Петровский район): выпущено 6 снарядов калибром 122 мм.
08:10 - н.п. Новгородское н.п. Железная Балка: выпущено 6 мин калибром 82 мм, 4 гранаты СПГ;
08:17 - н.п. Новомихайловка - г. Донецк (Петровский район): выпущено 3 снаряда калибром 122 мм", — говорится в сообщении.
09:00 Киевские силовики три раза за сутки обстреляли территорию в зоне ответственности ЛНР.
Об этом сообщило представительство Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксированы три обстрела по двум населенным пунктам", - говорится в сообщении.
В результате обстрелов повреждены жилые дома и газопровод в Первомайске.
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