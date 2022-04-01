Донбасс. Украина. Z. Оперативная лента военных событий 02.04.2022

"Насколько мне известно, на сегодняшний момент 170 военнослужащих Украины сложили оружие и находятся на территории Луганской народной республики", — сказала она.

"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлению:

07:20 - н.п. Ленинское – н.п. Горловка (пос. ш-ты им. Гагарина): выпущено 4 мины калибром 82 мм;

08:00 - н.п. Шумы – н.п. Горловка (пос. ш-ты им. Гагарина): выпущено 8 снарядов калибром 122 мм;

08:10 - н.п. Новомихайловка - г. Донецк (Петровский район): выпущено 6 снарядов калибром 122 мм.

08:10 - н.п. Новгородское н.п. Железная Балка: выпущено 6 мин калибром 82 мм, 4 гранаты СПГ;

08:17 - н.п. Новомихайловка - г. Донецк (Петровский район): выпущено 3 снаряда калибром 122 мм", — говорится в сообщении.

"Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксированы три обстрела по двум населенным пунктам", - говорится в сообщении.

Война на Украине. Оперативная информация с фронтов ДНР и ЛНР, военные сводки от Вооруженных сил Новороссии, новости АТО, фото- и видеоматериалы военных журналистов из горячих точек Донбасса, актуальные интервью с лидерами Новороссии.Военно-гуманитарный центр помощи подразделениям ВС ЛНР и ДНРЗаглавный пост о военно-гуманитарной работе https://centercigr.livejournal.com/153337.htmlГруппа военно-гуманитарной помощи в ВК https://vk.com/militarydonbass и в телеграме: https://t.me/WarDonbass- Лента военных событий в Новороссии за 01.04.202209:40Эвакуация проводилась во время обстрелов жилых кварталов с позиций ВСУ и нацбатальонов.09:35Огонь был открыт в 9:08 со стороны Красногоровки. Об этом сообщило представительство ДНР в СЦКК.09:25Оружие в Луганской Народной Республике сложили 170 украинских военнослужащих, заявила в интервью РИА Новости уполномоченный по правам человека в ЛНР Виктория Сердюкова.09:15Об этом сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).09:00Об этом сообщило представительство Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).В результате обстрелов повреждены жилые дома и газопровод в Первомайске.