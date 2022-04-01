Укрпочта начала выплаты пенсий за апрель



«Пока мы отработали с руководителями местных военных администраций действенный механизм информирования местного населения и выдачи пенсий. Поэтому сегодня в максимально сжатое время через наши мобильные отделения мартовские пенсии получили 622 жителя Луганщины. Начаты выплаты за апрель в Лисичанске. Всего сегодня через передвижные отделения было выплачено около 5,5 млн. гривен. Кроме того, люди могли приобрести в передвижных отделениях бытовые товары и предметы гигиены. Но главное, по доверенностям выплаты наличными получили и маломобильные граждане», — сообщил директор филиалов Укрпочты в Луганской и Донецкой областях Вадим Шестопалов.



На территории Луганской области начаты выплаты пенсий за апрель, передает пресс-служба ЛОГА.Три дня подряд, несмотря на обстрелы, Укрпочта доставляла пенсии жителям Луганской области. Вчера, 1 апреля, одновременно семь мобильных отделений работали в Лисичанске и Кременной — по три, и одно — в Северодонецке.Из-за сложной ситуации безопасности до Лисичанска почтальоны добрались впервые с февраля месяца. Поэтому выплаты производились за март и апрель одновременно: 360 лисичан собрались со всего города.В Кременной в бывший горсовет пришли еще 189 человек. Таким образом, 100% жителей города, пенсии которым доставляли почтальоны, получили свои пенсии.По его словам, всего за март месяц в Луганской области выплаты через мобильные отделения получили 2072 пенсионера на сумму свыше 11,8 млн гривен.Новости Региона - Сегодня, 13:45 144