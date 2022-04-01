Погода на Пасху 2022

На Пасху в Украине ожидается резкая смена погодных условий. Синоптики предупреждают жителей некоторых регионов страны о значительном похолодании и осадках.Апрель 2022 года принесет жителям всех областей Украины настоящие погодные «качели». Начало месяца, согласно данным украинских метеорологов, будет теплым. Днем в столбики термометров поднимутся до +18 градусов Цельсия. Ночью температура воздуха достигнет отметки в +10 градусов.В южных и северных областях Украины в первой декаде месяца синоптики прогнозируют обильные осадки, местами выше нормы. Также дожди пройдут и на Западе Украины.По прогнозам народного синоптика Станислава Щедрина, в период пасхальных праздников, с 20 апреля 2022 года в Украине значительно похолодает. В дневное время суток температурный диапазон составит от +9 до +15 градусов. Высокая вероятность кратковременных ночных заморозков в разных регионах страны. В конце месяца возможны небольшие осадки.Нестабильную погоду с резкими температурными перепадами метеорологи прогнозируют как 17 апреля, когда Пасху будут отмечать Христиане Западного обряда, так и 24 апреля, когда праздновать Светлое Христово Воскресение будут Христиане Восточного обряда. Новости Украины - Сегодня, 14:46 136