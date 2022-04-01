В результате обстрелов поврежден газопровод. Часть Луганщины осталась без газоснабжения
Под Северодонецком в результате обстрелов поврежден газопровод диаметром 500 мм., остались без газа 36 населенных пунктов Луганщины. Об этом сообщает пресс-служба ЛОГА.
«Место аварии находится в зоне активных боевых действий. Пока у ремонтников нет возможности туда добраться. Некоторое время после попадания горел газ, но нам удалось своевременно перекрыть все задвижки. Угрозы населению и окружающей среде нет. Однако без газа остались Северодонецк и близлежащие населенные пункты — около 60 тысяч абонентов», — сообщил глава ЛОГА Сергей Гайдай.
В общей сложности без газоснабжения остались 36 населенных пунктов (131 944 абонента), из них 30 полностью и 6 частично. Новости Региона - Сегодня, 14:31 293
«Место аварии находится в зоне активных боевых действий. Пока у ремонтников нет возможности туда добраться. Некоторое время после попадания горел газ, но нам удалось своевременно перекрыть все задвижки. Угрозы населению и окружающей среде нет. Однако без газа остались Северодонецк и близлежащие населенные пункты — около 60 тысяч абонентов», — сообщил глава ЛОГА Сергей Гайдай.
В общей сложности без газоснабжения остались 36 населенных пунктов (131 944 абонента), из них 30 полностью и 6 частично. Новости Региона - Сегодня, 14:31 293
Метки: {keywords}