Росгвардия предотвратила теракт в месте выдачи гумпомощи в Киевской области

"В результате оперативных и грамотных действий военнослужащих Росгвардии предотвращен теракт боевиков националистических формирований Украины в отношении мирных жителей", — добавили в пресс-службе.

Фото: РИА Новости / © Николай ХижнякСпецназ Росгвардии предотвратил теракт в месте выдачи гуманитарной помощи в Киевской области, сообщила пресс-служба ведомства, передает РИА Новости.Во время патрулирования сотрудники Росгвардии обнаружили самодельное взрывное устройство. Они оцепили участок и эвакуировали население на безопасное расстояние. Саперы установили, что устройство сделали из 152-миллиметрового артиллерийского боеприпаса.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".