Кто из пенсионеров может претендовать на 6500 грн помощи от государства



Есть три категории пенсионеров, которые могут подавать заявку на 6500 грн помощи



Речь о лицах, которые:

К началу войны были официально трудоустроены и работодатель представил за них отчетность за 4 квартал 2021 года. Это не касается работников государственных учреждений и компаний, находящихся в состоянии ликвидации.

Являются предпринимателями любой группы, которые подали отчетность за весь год, или за 4 квартал 2021 года.

А также все ФЛП, являющиеся плательщиками единого взноса на общеобязательное социальное страхование.

Сейчас это касается лиц, проживающих или проживавших в: Черниговской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Николаевской, Запорожской, Донецкой, Луганской, Киевской, Житомирской, Одесской, Волынской, Днепропетровской областях и городе Киев.

Как получить выплату?



Нужно выполнить несколько простых действий.

Нужно авторизироваться в приложении «Дия”, так что если у вас еще его нет, самое время установить.

В приложении «Дия” выберите категорию еПоддержка.

3. Выберите карту еПоддержка. Подходят следующие банки: monobank, ПриватБанк, А-Банк, Сбербанк, Укргазбанк, Raiffeisen Bank, Банк Восток, Альфа-банк, IdeaBank, izibank и ПУМБ.

Нажмите кнопку «Получить помощь».

В течение 1-3 дней средства поступят на счет. Использовать их можно в течение 9 месяцев. Тратить деньги можно на что угодно, также можно и пожертвовать их на нужды армии.

Предварительно заявки можно было подавать до 31 апреля, но предположительно власти продлят этот срок. Новости Украины - Сегодня, 16:00 4 Президент Украины издал Указ, согласно которому все предприниматели или лица, которые потеряли официальную работу из-за боев в городах, где они проживают, могут получить финансовую помощь по программе еПоддержка. Выплата разовая и составляет 6500 грн. В эту категорию попадают и пенсионеры, отвечающие ряду критериев.Есть три категории пенсионеров, которые могут подавать заявку на 6500 грн помощиРечь о лицах, которые:К началу войны были официально трудоустроены и работодатель представил за них отчетность за 4 квартал 2021 года. Это не касается работников государственных учреждений и компаний, находящихся в состоянии ликвидации.Являются предпринимателями любой группы, которые подали отчетность за весь год, или за 4 квартал 2021 года.А также все ФЛП, являющиеся плательщиками единого взноса на общеобязательное социальное страхование.Сейчас это касается лиц, проживающих или проживавших в: Черниговской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Николаевской, Запорожской, Донецкой, Луганской, Киевской, Житомирской, Одесской, Волынской, Днепропетровской областях и городе Киев.Как получить выплату?Нужно выполнить несколько простых действий.Нужно авторизироваться в приложении «Дия”, так что если у вас еще его нет, самое время установить.В приложении «Дия” выберите категорию еПоддержка.3. Выберите карту еПоддержка. Подходят следующие банки: monobank, ПриватБанк, А-Банк, Сбербанк, Укргазбанк, Raiffeisen Bank, Банк Восток, Альфа-банк, IdeaBank, izibank и ПУМБ.Нажмите кнопку «Получить помощь».В течение 1-3 дней средства поступят на счет. Использовать их можно в течение 9 месяцев. Тратить деньги можно на что угодно, также можно и пожертвовать их на нужды армии.Предварительно заявки можно было подавать до 31 апреля, но предположительно власти продлят этот срок. Новости Украины - Сегодня, 16:00 4

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