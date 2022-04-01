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Кто из пенсионеров может претендовать на 6500 грн помощи от государства

bot Сегодня, 16:000Новости
Кто из пенсионеров может претендовать на 6500 грн помощи от государства
Президент Украины издал Указ, согласно которому все предприниматели или лица, которые потеряли официальную работу из-за боев в городах, где они проживают, могут получить финансовую помощь по программе еПоддержка. Выплата разовая и составляет 6500 грн. В эту категорию попадают и пенсионеры, отвечающие ряду критериев.
Есть три категории пенсионеров, которые могут подавать заявку на 6500 грн помощи

Речь о лицах, которые:
К началу войны были официально трудоустроены и работодатель представил за них отчетность за 4 квартал 2021 года. Это не касается работников государственных учреждений и компаний, находящихся в состоянии ликвидации.
Являются предпринимателями любой группы, которые подали отчетность за весь год, или за 4 квартал 2021 года.
А также все ФЛП, являющиеся плательщиками единого взноса на общеобязательное социальное страхование.
Сейчас это касается лиц, проживающих или проживавших в: Черниговской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Николаевской, Запорожской, Донецкой, Луганской, Киевской, Житомирской, Одесской, Волынской, Днепропетровской областях и городе Киев.
Как получить выплату?

Нужно выполнить несколько простых действий.
Нужно авторизироваться в приложении «Дия”, так что если у вас еще его нет, самое время установить.
В приложении «Дия” выберите категорию еПоддержка.
3. Выберите карту еПоддержка. Подходят следующие банки: monobank, ПриватБанк, А-Банк, Сбербанк, Укргазбанк, Raiffeisen Bank, Банк Восток, Альфа-банк, IdeaBank, izibank и ПУМБ.
Нажмите кнопку «Получить помощь».
В течение 1-3 дней средства поступят на счет. Использовать их можно в течение 9 месяцев. Тратить деньги можно на что угодно, также можно и пожертвовать их на нужды армии.
Предварительно заявки можно было подавать до 31 апреля, но предположительно власти продлят этот срок. Новости Украины - Сегодня, 16:00 4

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