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На завтра объявили штормовое предупреждение на территории Луганщины

verter Сегодня, 16:450Новости
На завтра объявили штормовое предупреждение на территории Луганщины
Усиление ветра до 20 м/с ожидается на территории Луганщины в течение суток 3 апреля. Об этом сообщает Луганский Центр гидрометеорологии.

«В течение суток 3 апреля в Луганске и местами по территории региона ожидается усиление южного ветра 15-20 м/с», — говорится в сообщении.

Напомним, при порывах ветра свыше 14 м/с Центром гидрометеорологии объявляется штормовое предупреждение. Погода в Луганске - Сегодня, 16:30 61

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