На завтра объявили штормовое предупреждение на территории Луганщины



«В течение суток 3 апреля в Луганске и местами по территории региона ожидается усиление южного ветра 15-20 м/с», — говорится в сообщении.



Усиление ветра до 20 м/с ожидается на территории Луганщины в течение суток 3 апреля. Об этом сообщает Луганский Центр гидрометеорологии.Напомним, при порывах ветра свыше 14 м/с Центром гидрометеорологии объявляется штормовое предупреждение. Погода в Луганске - Сегодня, 16:30 61