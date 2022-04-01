Почему Ближний Восток поддержал Россию

С Израилем всё понятно. У России с Израилем отношения традиционно сложные, но в текущем конфликте особого выбора у наших семитских друзей не было. Во-первых, вокруг евреев живут 350 миллионов мусульман, большая часть из которых спит и видит, как бы стереть Израиль с лица земли. США слабы, они проигрывают конфликт за конфликтом, всё сильнее замыкаясь на внутренних проблемах. США потерпели поражение в Сирии, США не смогли удушить Ираном. Навряд ли американцы смогут защитить Израиль в серьёзной заварушке… даже если захотят это сделать.https://iz.ru/1308066/2022-03-...Таким образом, присоединяться к американскому антироссийскому блоку Израиль не хочет. Но и помогать России обходить санкции Израиль тоже не будет… не открыто, во всяком случае.С Ираном тоже всё понятно. Американцы пытаются уничтожить Иран уже несколько десятилетий, и давно бы разбомбили его в труху, если бы не оценивали возможную войну с Ираном как слишком дорогостоящую. Регулярно, впрочем, очередной президент США всё равно начинает планировать войну с Ираном, так что иранцы живут в постоянном ожидании нападения. Сейчас в Тегеране праздник — Россия оказалась с Ираном в одной лодке, теперь мы тоже под санкциями, и теперь защита от агрессии США тоже стала для России острым насущным вопросом.Иран уже предложил России помочь с обходом санкций:https://lenta.ru/news/2022/04/...Конечно же, мы с благодарностью примем помощь наших персидских друзей. Население Ирана — 85 млн человек, это примерно половина от совместного населения России и Белоруссии. В наших трёх странах проживает 240 миллионов, что создаёт как огромный внутренний рынок, так и достаточные возможности для контрабанды любого рода. При этом у нас с Ираном есть общая граница через Каспий, так что отрезать наши страны друг от друга невозможно.До февраля мы не могли нормально развивать торговлю с Ираном, чтобы не спровоцировать раньше времени американцев. Теперь все ограничения сняты — Россия может делать всё, что угодно, не обращая на визги с Запада никакого внимания. Нападать на нас напрямую США не решатся, спасибо ядерному оружию, а все остальные козыри, включая даже собственный дефолт по доллару, американцы уже выложили на стол.В Сирии и в Ираке американцев ненавидят до судорог. Есть за что — американские мясники разрушили обе страны, причём не только бомбами, но и при помощи своего ИГИЛ (завротор). Сирия теперь — наш крепкий союзник, с Ираком мы дружим. При этом у США нет даже возможности топнуть сапогом и пригрозить Ираку третьей войной: после позорного поражения в Сирии американцев воспринимают в регионе как слабаков.Кстати, Сирия — это ещё 18 млн человек. Итого уже 4 страны с общим населением в 260 млн, которые находятся в состоянии холодной войны с США, и которые, в отличие от Венесуэлы, например, расположены рядом друг с другом.Турция заняла нейтральную позицию, она напрашивается в посредники и переговорщики. Поддерживать США Турция не стала по двум причинам. Во-первых, Турция традиционно нейтральна, она была нейтральной даже во время Второй мировой войны. Во-вторых, американцев турки ненавидят и презирают. Есть за что — не далее как в 2016 году американцы устроили в Турции военный путч, который чуть не закончился свержением Реджепа Эрдогана.Немного другая ситуация с Саудовской Аравией и ОАЭ. Американцы не нападали на эти страны напрямую, ограничиваясь угрозами и руганью в адрес высших лиц государства. В 2018 году при странных обстоятельствах был убит журналист Джамаль Хашогги, а Байден в итоге обвинил в убийстве кронпринца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана.Также эмираты и королевство злятся на США из-за войны в Йемене. Наконец, нефтяным странам нужна нормальная цена на нефть, тогда как США хотели бы видеть нефть сверхдешёвой. Но если нефть подешевеет надолго, бюджеты Саудовской Аравии и ОАЭ лопнут, что приведёт к критичным экономическим и внутриполитическим проблемам.Всё это происходит на фоне слабости и подлости США, которые, повторюсь, они наглядно продемонстрировали в Сирии. Башар Асад был большим другом Британии и США, классическим западником до мозга костей. Однако во время Арабской весны 2011 года американцы потребовали от Асада уйти, что в тех обстоятельствах означало не только разрушение Сирии, но и физическую казнь самого Асада. Башар Асад отказался кончать жизнь самоубийством, и тогда американцы попытались уничтожить его силой. Президент Сирии обратился за помощью к России, и русские проехались по американским боевикам стальным катком. Несмотря на огромные ресурсы, вложенные в войну в Сирии, американцы вынуждены были в итоге поджать хвост и с позором отступить. В Саудовской Аравии и в других странах региона сделали из этой истории три вывода:1. Главной силой на Ближнем Востоке стала Россия.2. Американцы слабы, можно безопасно игнорировать их угрозы.3. Американцы подлы, они всегда готовы ударить союзников в спину.Забавно, что сами американцы тоже восприняли естественные последствия своей политики как предательство. Вот жалобная статья в Американ Консерватив под названием «Наши ближневосточные друзья оказались неверными»:https://lenta.ru/news/2022/04/...https://www.theamericanconserv...Краткая суть статьи: «этих дикарей на Ближнем Востоке давно было пора как следует отхлестать кнутом, но мы проявили удивительную снисходительность, не стали вмешиваться в их внутренние дела. И что же? Когда Америке понадобилась их помощь в войне с Россией, эти предатели даже не ответили на телефонные звонки Джо Байдена!».И действительно, когда Джо Байден начал названивать в Саудовскую Аравию и в ОАЭ, на другом конце провода не сняли трубку. Причины я изложил выше: нет смысла таскать каштаны из огня ради мерзавцев, которые слишком слабы, чтобы тебе навредить. При этом если ОАЭ всё же поддержали санкции против России, пусть и без особого пыла, то саудиты порвали с США окончательно — после февральского дефолта по доллару саудиты начали обсуждать с Китаем продажу нефти за юани:https://www.forbes.ru/biznes/4...Это уже не уничтожение башен-близнецов, это атака на доллар, на основу существования современных США. Такого американцы не прощают, поэтому если американцам удастся победить в глобальном противостоянии, они попытаются наказать саудитов, устроив там демократию по ливийскому и иракскому образцу. Начав обсуждение продажи нефти за юани, Саудовская Аравия сделала решительную ставку на Россию и Китай.Подведу итогЯ не упомянул в обзоре ещё несколько ближневосточных государств, однако там всё примерно то же самое — или отказ вводить санкции против России, или символические жесты в духе «учитывают санкции в своей деятельности», которые нужны, чтобы не попасть под вторичные санкции от США.Если бы современные американцы были способны думать дальше, чем от выборов до выборов, для них это стало бы шоком. Ещё каких-то 10-15 лет назад расклад в регионе был совершенно иным, тогда санкции против России без колебаний поддержали бы практически все.К счастью для нас, признать свою слабость США не могут по сугубо внутриполитическим причинам, электорат не поймёт. Поэтому можно надеяться, что американцы так и продолжат прятать голову в песок до того момента, когда дёргаться будет уже поздно.Олег Макаренко