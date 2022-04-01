У Зеленского имелся шанс спасти Украину вЂ” WSJ

«Шольц сделал последнюю попытку урегулировать конфликт между Москвой и Киевом. Он сказал Зеленскому в Мюнхене 19 февраля, что Украина должна отказаться от своих устремлений в НАТО и объявить нейтралитет в рамках более широкой сделки по европейской безопасности между Западом и Россией», — говорится в статье.

«Зеленский сказал, что Путину нельзя доверять в таком соглашении, и что большинство украинцев хотят вступить в НАТО. Его ответ обеспокоил немецких чиновников тем, что шансы на мир тают», — пишет издание.

Американское издание The Wall Street Journal опубликовало 1 апреля объемный материал о причинах украинского кризиса, из которого следует, что у Владимира Зеленского был шанс избежать военного конфликта.Издание приводит инсайд из кулуаров Мюнхенской конференции по безопасности, куда украинский президент приехал 19 февраля. По версии WSJ, решить дело миром попыталась Германия в лице канцлера Олафа Шольца.Согласно предложению Берлина, после этого следовало подписать некий Пакт, в котором США и Россия совместно гарантировали бы безопасность Украины.Отметим, что шансов повлиять на Зеленского у европейских политиков к тому времени уже не было, так как тот уже находился под полным контролем США. А Вашингтону нужна была только война, которую он и сейчас всеми силами старается подогревать.источник