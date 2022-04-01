Кадыров сообщил о начале штурма завода в Мариуполе

«Наше преимущество — в богатом боевом опыте ребят» ,— написал Кадыров.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил в своем Telegram-канале о начале штурма завода в Мариуполе, передает РИА «Новости».По словам чиновника, наступление проводится под руководством командира полка Замида Чалаева, а задача по зачистке территории предприятия сложная, но выполнимая. Кроме того, солдаты республики имеют опыт после многочисленных спецопераций по уничтожению международных террористов.