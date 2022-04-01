Регистрация  ::  Войти

Авторизация


Забыли пароль?
Власть
Экономика
Соц сфера
Проблема
Память
Луганщина
Духовность
Здоровье
Образование
Культура
ЖКХ
Семья
Сегодня

Кадыров сообщил о начале штурма завода в Мариуполе

root Сегодня, 18:000Новости
Кадыров сообщил о начале штурма завода в Мариуполе

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил в своем Telegram-канале о начале штурма завода в Мариуполе, передает РИА «Новости».
По словам чиновника, наступление проводится под руководством командира полка Замида Чалаева, а задача по зачистке территории предприятия сложная, но выполнимая. Кроме того, солдаты республики имеют опыт после многочисленных спецопераций по уничтожению международных террористов.
«Наше преимущество — в богатом боевом опыте ребят» ,— написал Кадыров.

Метки: {keywords}

  • Распечатать

Ссылки на материал


html-cсылка:

BB-cсылка:

Прямая ссылка:

Ссылки по теме: